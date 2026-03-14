Toxic Commando: Church of the Damned im neuen Gameplay-Video

In einem neuen Gameplay-Video zu John Carpenter’s Toxic Commando könnt ihr euch die Mission Church of the Damned auf der Xbox Series X anschauen.

In einem neuen Gameplay Video könnt ihr euch weitere Spielszenen aus John Carpenter’s Toxic Commando anschauen. Dabei verschlägt es euch in die Mission Church of the Damned, die euch mitten in eine von Zombies überrannte Gegend führt.

Schon auf dem Weg zur Kirche wird schnell klar, dass euch hier keine ruhige Erkundung erwartet. Immer wieder brechen Horden von Untoten aus allen Richtungen hervor, während ihr euch Schritt für Schritt über die Map kämpft. Neben den Kämpfen erkundet ihr dabei verschiedene Bereiche der Umgebung und haltet nach wichtigen Missionszielen Ausschau.

Ein zentraler Bestandteil der Mission sind sogenannte Knoten, die ihr aufspüren und zerstören müsst. Diese scheinen direkt mit der Ausbreitung der Plage zusammenzuhängen. Indem ihr die Knoten beseitigt, versucht ihr die Infektion zumindest ein Stück weit einzudämmen und euch den Weg durch die von Zombies überrannte Gegend freizukämpfen.

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