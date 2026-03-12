Toxic Commando: Demo begeistert Spieler – Steam Next Fest Platz 8

Die Demo von John Carpenter’s Toxic Commando sorgt für Blut, Chaos und Top-Feedback der Community!

Die Entwickler von John Carpenter’s Toxic Commando ziehen nach der Demo ein erstes Resümee: Die Spieler stürzten sich begeistert in das blutige Abenteuer, testeten die verrückten Fahrzeuge und gaben wertvolles Feedback.

Dank der Community erreichte das Spiel beim Steam Next Fest den beeindruckenden Platz 8 der beliebtesten Titel.

Die Demo bot einen Vorgeschmack auf die explosive Action, Squad-Heals und die verrückten Fahrzeuge, die das Spiel ausmachen. Spieler lobten insbesondere die Mischung aus Chaos, strategischem Einsatz der Fahrzeuge und dem einzigartigen John Carpenter-Flair.

Die Entwickler bedanken sich bei allen Teilnehmern und kündigen an, dass das Feedback in die finale Version des Spiels einfließen wird. Wer die Demo noch nicht ausprobiert hat, sollte sich das blutige Spektakel nicht entgehen lassen.