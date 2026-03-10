Toxic Commando: Erste Post Launch-Inhalte enthüllt

Zum in Kürze erscheinenden Zombie-Koop-Shooter Toxic Commando wurden die ersten Post Launch-Inhalte enthüllt.

Die Veröffentlichung von Toxic Commando steht vor der Tür! Am 12. März erscheint der Zombie-Koop-Shooter für Xbox-Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Doch damit nicht genug. Denn auch nach der Veröffentlichung plant Entwickler Saber Interactive Toxic Commando fleißig mit neuen Inhalten zu versorgen. Was Spieler in den ersten Monaten erwartet, enthüllt jetzt der offizielle X-Account:

Im Juni erscheint Free Update 1, das dem Spiel Herausforderungen und freischaltbare kosmetische Gegenstände hinzufügen wird. Außerdem mit dabei sind vier neue Primärwaffen, neue Sekundärwaffen sowie schwere und Nahkampfwaffen. Abgerundet wird das Update mit zwei neuen Fahrzeugen.

Zeitgleich erscheint das kostenpflichtige Cosmetic Pack 1, welches im Bloody Pass inkludiert ist. Enthalten sind ein Waffenskin und Anhänger, Charakterskin und Kopfbedeckung, Fahrzeuganpassungen sowie Profil-Titel und Wappen.

Im September folgt Free Update 2, durch welches Waffenaufsätze, ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, neue Defensiv-Setups, ein neuer Gegner sowie neue Verbrauchsgegenstände ihren Weg in den Shooter finden. Auf der Waffenseite winken erneut vier neue Primärwaffen sowie neue Schwere und Nahkampfwaffen.

Welche Inhalte das Cosmetic Pack 2 enthalten wird, das ebenfalls im September erscheint und wie das Cosmetic Pack 1 Teil des Bloody Pass ist, bleibt fürs Erste noch geheim.