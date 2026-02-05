Toxic Commando: Fetziges Zombiegemetzel im neuen Gameplay-Trailer

Macht euch bereit für rasante Koop-Shooter- und Offroad-Fahrsimulator-Action mit dem neuen Trailer von heute und einer öffentlichen Demo, die am 19. Februar live geht!

Saber Interactive und Focus Entertainment haben einen Gameplay Overview Trailer für das von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspirierte John Carpenter’s Toxic Commando veröffentlicht.

Diese neue IP von den Machern von Warhammer 40.000: Space Marine 2, World War Z und SnowRunner zeigt, was es zu bieten hat – von der Geschichte und den Missionen bis hin zu den Waffen und Klassen.

Macht euch bereit für Non-Stop Zombie Gemetzel

Der Trailer stellt das hochqualifizierte Team von Söldnern vor, mit dem ihr in diesem Koop-Action-Survival-Shooter für vier Spieler das Zombie-Chaos beseitigen werdet. Ihr übernehmt mehrere Missionen in einer halboffenen Welt, die von Sabers höllischer Swarm-Technologie heimgesucht wird und endlose, gleichzeitige Wellen mutierter Monstrositäten direkt auf euch zukommen lässt.

Zum Glück stehen euch eine Reihe knallharter, schlammresistenter Fahrzeuge zur Verfügung, mit denen ihr sie zermalmen und durch diese Höllenlandschaft navigieren könnt. Freut euch auf ein tödliches Arsenal aus 16 Primärwaffen und allen möglichen Sekundärwaffen, mit denen ihr Zombie-Köpfe wie verrückt in die Luft jagen könnt, darunter Schrotflinten, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre, Pistolen, Macheten und Brecheisen..

Wählt aus 4 Klassen und verwaltet eure eigenen Fähigkeiten als Strike, Medic, Operator oder Defender. Bildet Teams mit bis zu 3 Freunden über Matchmaking oder eine private Lobby mit Freunden – dank vollständigem Crossplay kann jeder von jeder Plattform aus mitmachen!

Spielt die zeitlich begrenzte Demo

John Carpenters Toxic Commando erhält eine erste spielbare Demo, die vom 19. Februar bis zum 2. März auf Steam verfügbar ist. Also trommelt eure blutrünstigen Freunde zusammen und findet heraus, wie viel Spaß es macht, endlose Horden von Zombies in die Luft zu jagen, die euer Gesicht anknabbern wollen!

Zombie-Fans und Liebhaber von albernen, blutigen Action-Horrorfilmen der 80er Jahre können sich endlich auf John Carpenter’s Toxic Commando freuen, das am 12. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.