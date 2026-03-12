Toxic Commando: Grafikvergleich zeigt Unterschiede zwischen Xbox, PlayStation und PC

Ein neuer Grafikvergleich zu John Carpenter’s Toxic Commando zeigt, wie sich der Koop-Shooter technisch auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S und PC schlägt. Dabei werden unter anderem Auflösung, Bildrate sowie Grafikdetails der einzelnen Plattformen gegenübergestellt.
Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X stehen jeweils zwei Darstellungsmodi zur Auswahl: ein Qualitätsmodus und ein Performance-Modus. Der Qualitätsmodus bietet sichtbar bessere Schatten, Texturen, Level-of-Detail sowie Post-Processing-Effekte, während der Performance-Modus stärker auf eine flüssigere Darstellung ausgelegt ist.
Die Bildrate bleibt in beiden Modi größtenteils stabil, kann jedoch in besonders grafikintensiven Szenen kurzfristig etwas einbrechen.
Ein Vorteil der PS5 Pro liegt laut Vergleich vor allem bei der höheren durchschnittlichen Auflösung, die über den anderen Konsolenversionen liegt.
Die Xbox Series S nutzt dagegen eine Konfiguration, die in etwa dem Performance-Modus der größeren Konsolen entspricht. Der größte Unterschied besteht darin, dass die Bildrate hier auf 30 FPS begrenzt ist und keine zusätzlichen Grafikmodi zur Auswahl stehen.
Die PC-Version bietet insgesamt die höchsten Grafikeinstellungen. Allerdings wurde im Vergleich darauf hingewiesen, dass es gelegentlich Szenen gibt, in denen Schatten nicht korrekt projiziert werden.
Mit aktueller Hardware lassen sich jedoch sehr hohe Bildraten erreichen. In Kombination mit einer RTX-50-Grafikkarte und DLSS 4 sind laut Test über 150 FPS bei maximalen Einstellungen und einer Ausgabe in 2160p möglich.
Das vollständige Grafikvergleichs-Video könnt ihr euch hier ansehen:
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Demo könnte ich mir tatsächlich mal anschauen.
Würde wohl den Performance Modus nehmen, die etwas bessere Auflösung und Detailgrad wäre mir egal bei dem Spiel.
Ich switche immer hin und her um zu sehen wie groß der Unterschied ist.
Sieht man beim Zocken sowieso kaum, außer bei langsameren Spielen.