Toxic Commando: Grafikvergleich zeigt Unterschiede zwischen Xbox, PlayStation und PC

Ein neuer Grafikvergleich beleuchtet die Unterschiede von John Carpenter’s Toxic Commando auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S und PC.

Ein neuer Grafikvergleich zu John Carpenter’s Toxic Commando zeigt, wie sich der Koop-Shooter technisch auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S und PC schlägt. Dabei werden unter anderem Auflösung, Bildrate sowie Grafikdetails der einzelnen Plattformen gegenübergestellt.

Auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X stehen jeweils zwei Darstellungsmodi zur Auswahl: ein Qualitätsmodus und ein Performance-Modus. Der Qualitätsmodus bietet sichtbar bessere Schatten, Texturen, Level-of-Detail sowie Post-Processing-Effekte, während der Performance-Modus stärker auf eine flüssigere Darstellung ausgelegt ist.

Die Bildrate bleibt in beiden Modi größtenteils stabil, kann jedoch in besonders grafikintensiven Szenen kurzfristig etwas einbrechen.

Ein Vorteil der PS5 Pro liegt laut Vergleich vor allem bei der höheren durchschnittlichen Auflösung, die über den anderen Konsolenversionen liegt.

Die Xbox Series S nutzt dagegen eine Konfiguration, die in etwa dem Performance-Modus der größeren Konsolen entspricht. Der größte Unterschied besteht darin, dass die Bildrate hier auf 30 FPS begrenzt ist und keine zusätzlichen Grafikmodi zur Auswahl stehen.

Die PC-Version bietet insgesamt die höchsten Grafikeinstellungen. Allerdings wurde im Vergleich darauf hingewiesen, dass es gelegentlich Szenen gibt, in denen Schatten nicht korrekt projiziert werden.

Mit aktueller Hardware lassen sich jedoch sehr hohe Bildraten erreichen. In Kombination mit einer RTX-50-Grafikkarte und DLSS 4 sind laut Test über 150 FPS bei maximalen Einstellungen und einer Ausgabe in 2160p möglich.

Das vollständige Grafikvergleichs-Video könnt ihr euch hier ansehen: