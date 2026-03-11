Toxic Commando: Horden von Untoten im neuen Gameplay-Video

In einem neuen Gameplay-Video könnt ihr euch Spielszenen aus John Carpenter’s Toxic Commando auf der Xbox Series X anschauen und euch einen ersten Eindruck vom actionreichen Koop-Shooter verschaffen.

Die Geschichte spielt in einer nahen Zukunft, in der ein Experiment zur Energiegewinnung aus dem Inneren der Erde katastrophal scheitert. Dabei wird eine uralte, mysteriöse Macht freigesetzt, die als Sludge God bekannt ist. Die Folge: Die Welt wird von einer toxischen Katastrophe überrollt und immer mehr Menschen verwandeln sich in aggressive Kreaturen.

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wird eine Gruppe unkonventioneller Söldner ins Feld geschickt – die sogenannten Toxic Commandos. Als Teil dieses Teams stellt ihr euch gemeinsam mit euren Mitstreitern riesigen Gegnerhorden, erfüllt Missionen und kämpft euch durch von Chaos überrollte Gebiete.

Im Spiel setzt ihr auf ein umfangreiches Waffenarsenal, verschiedene Ausrüstungen und Teamwork, um die immer größer werdenden Monsterhorden aufzuhalten. Auch Fahrzeuge spielen eine Rolle, wenn ihr euch durch die verseuchte Welt bewegt und eure Ziele erreicht.

