Toxic Commando: Hunderte Zombies und tödliche Mutationen

Kennt eure Feinde oder werdet ihr Futter: Der neue Toxic Commando-Trailer enthüllt die brutalsten Zombie‑Typen und bereitet euch auf den Kampf ums Überleben vor.

Mit dem neuen Enemies Trailer rückt John Carpenter’s Toxic Commando die wahre Bedrohung ins Zentrum: Hunderte gnadenlose Zombies, jeder mit eigenen Fähigkeiten, Angriffsmustern und tödlichen Überraschungen.

Das Video zeigt, wie wichtig es ist, die verschiedenen Gegnertypen zu kennen, sie auszutricksen und im richtigen Moment zuzuschlagen – sonst endet ihr als das nächste Festmahl.

Die Mischung aus rasantem Koop‑Action‑Gameplay, überdrehten Waffen und Carpenter‑typischer Horror‑Atmosphäre wird im Trailer klar spürbar. Die Feinde reichen von schnellen, unberechenbaren Infizierten bis zu massiven Mutanten, die ganze Teams unter Druck setzen.

Der Überlebenskampf beginnt am 12. März 2026. Wer nicht warten will, kann sich schon vorher einen Eindruck verschaffen: Die PC-Demo erscheint am 19. Februar auf Steam und bietet einen ersten Blick auf das Chaos, das euch erwartet.

Außerdem läuft bereits die Vorbestellphase, inklusive exklusiver Boni für alle, die sich frühzeitig ausrüsten wollen. Toxic Commando macht damit deutlich, dass der Weg zum Überleben nur über eines führt: Wissen, Reaktion und jede Menge Feuerkraft.