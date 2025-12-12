Toxic Commando: Ihr Zombielein kommet – Release-Termin steht fest

Saber Interactive und Focus Entertainment geben bekannt, dass der von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspirierte Koop-Shooter John Carpenter’s Toxic Commando am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Nichts im Kopf und nichts zu verlieren!

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe, bei der die Erde zu Abschaum und die Lebenden zu untoten Monstern werden.

Das Genie hinter dem Experiment hat jedoch einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: ein Team hochqualifizierter Söldner soll den Job erledigen. Leider waren die Profis aber alle zu teuer und deshalb wurde das TOXIC COMMANDO angeheuert.

Spielt in Gruppen von bis zu 4 Freunden – mit voller Crossplay-Unterstützung für PC und Konsolen – und schickt den Sludge God und seine Horde von ekelhaften Viechern zurück in die Unterwelt.

Die Spieler fahren dabei über halboffene Karten und rasen durch das Monster-verseuchte Ödland. Findet heraus, wie das Team am besten zusammenarbeitet, ballert gemeinsam auf die unzähligen Gegner und zermalmt sie unter den Rädern eures Lieblingsfahrzeugs – für ein extrabreites, zufriedenes Grinsen im Gesicht. Mit Knarren, Granaten, Spezialfähigkeiten und sogar Katanas geht es den mutierte Monstrositäten an den ranzigen Kragen.

Teamwork ist keine Option, sondern Überlebensnotwendigkeit.

Jetzt die Standard- oder Blood Edition vorbestellen und einen kostenlosen DLC abstauben! John Carpenter’s Toxic Commando wird in der Standard Edition und der Blood Edition erscheinen, die beide ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store und Steam vorbestellt werden können.

Bei Vorbestellung einer der beiden Editionen erhält man den DLC „Leon’s Secret Stash“ kostenlos.

Zusätzlich zum Hauptspiel enthält die Blood Edition den Bloody Pass mit folgenden Inhalten:

2 Post-Launch DLCs mit einzigartigen Skins für alle Charaktere, Waffen und Fahrzeuge, um die modischste Crew der Apokalypse zu sein

ein Kosmetikpaket mit Goldfarbe für Waffen + ein Waffen-Anhänger + 1 Skin pro Charakter

Außerdem wird es auch kostenlose Updates mit neuen Missionen, Gegnern, Waffen und Fahrzeugen geben. Daher auch nach der Veröffentlichung wachsambleiben, Zombies schlafen nie.

John Carpenter’s Toxic Commando erscheint am 12. März 2026 und es kann jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowohl auf Steam als auch im Epic Game Store auf die Wishlist gesetzt werden.

Während der The Game Awards wurde zudem ein neuer, blutiger Trailer vorgestellt. Dieser Trailer kann hier angesehen werden: