Toxic Commando: Kostenloses Update bringt neue Gegner, Waffen und Fahrzeuge

Für John Carpenter’s Toxic Commando ist das kostenlose Update „Urban Blight“ erschienen, das eine neue Mission, zusätzliche Gegner, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Erweiterungen auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ins Spiel bringt. Saber Interactive und Focus Entertainment bauen damit den Koop-Shooter um zahlreiche neue Inhalte aus.

Ein Jahr nach den Ereignissen des Hauptspiels verschlägt es die Spieler in eine neue urbane Umgebung. Dort versucht die Hopewell Corporation erneut, den gefährlichen Schlamm als Waffe einzusetzen – mit den erwartbaren Folgen. Wieder liegt es an den Toxic Commandos, die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Stadt vor der nächsten Katastrophe zu bewahren.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Einführung des ersten fliegenden Gegners. Die sogenannte Hornisse kann Spieler packen, in die Luft tragen und anschließend fallen lassen, wodurch erheblicher Schaden entsteht und neue Gefahren im Kampf gegen die Zombiehorden entstehen.

Auch der Fuhrpark wächst mit dem Update weiter an. Neu hinzu kommen der Gabelstapler, der exklusiv in der Mission „Urban Blight“ verfügbar ist, sowie der Thrasher MTW. Letzterer verfügt über einen Geschützturm und ein Raketensystem und kann auf mehreren Karten eingesetzt werden.

Darüber hinaus führt das Update das neue „Trials“-System ein. Spieler können tägliche, wöchentliche und saisonale Herausforderungen abschließen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und exklusive Belohnungen freizuschalten.

Für zusätzliche Feuerkraft sorgen sechs neue Waffen. Das Arsenal wird um drei Primärwaffen, eine schwere Waffe, eine Sekundärwaffe sowie eine neue Nahkampfwaffe erweitert.

Parallel zum kostenlosen Update ist außerdem das „Cosmetic Pack 1 DLC“ erschienen, das bereits im Bloody Season Pass enthalten ist. Darin finden sich neue Charakter-Skins, Kopfbedeckungen, Waffen-Skins, Fahrzeuganpassungen sowie weitere kosmetische Inhalte für Profile und Ausrüstung.

Begleitend zur Veröffentlichung wurde zudem das vollständige Musikvideo zu „Tell Me When the World Stops Ending“ veröffentlicht. Der von Gunship produzierte Track entstand ursprünglich für den animierten Trailer des Spiels und erhält nun eine eigenständige Videoumsetzung mit Retro-Optik und Spielszenen.