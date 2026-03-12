Toxic Commando: Neues Koop-Gameplay zeigt actionreiche Mission

3 Autor: , in News / Toxic Commando
Übersicht
Image: Focus Entertainment

Ein neues Gameplay-Video zu John Carpenter’s Toxic Commando stellt den kooperativen Spielansatz des Shooters in den Mittelpunkt.

Zu John Carpenter’s Toxic Commando wurde ein neues Koop-Gameplay-Video veröffentlicht, das weitere Einblicke in die actionreiche Zombiehatz des kommenden Shooters liefert.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Zusammenarbeit im Team. Zwar könnte es zunächst verlockend erscheinen, nur auf sich selbst zu achten, doch langfristig ist Kooperation der Schlüssel zum Überleben.

Genau darauf weist auch das neue Video hin: Wer gemeinsam mit seinem Team agiert, hat deutlich bessere Chancen, sich gegen die zahlreichen Gegnerhorden zu behaupten und Missionen erfolgreich abzuschließen.

John Carpenter’s Toxic Commando setzt auf ein kooperatives Spielerlebnis, bei dem mehrere Spieler zusammenarbeiten müssen, um die chaotischen Einsätze zu überstehen.

Das neue Gameplay-Material könnt ihr euch hier anschauen:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Toxic Commando

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Yuichi x BL4cK 16295 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.03.2026 - 11:31 Uhr

    Wird Später gespielt 😅 Bei dem nur für dich Deal 37,49 Euro für die große Edition gezahlt 😁

    0
  2. Katanameister 353620 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 11:42 Uhr

    Gefällt mir, gutes Video, kann ganz schnell vorbei sein ohne richtige Teamarbeit.

    0

Hinterlasse eine Antwort