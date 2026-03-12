Toxic Commando: Neues Koop-Gameplay zeigt actionreiche Mission

Ein neues Gameplay-Video zu John Carpenter’s Toxic Commando stellt den kooperativen Spielansatz des Shooters in den Mittelpunkt.

Zu John Carpenter’s Toxic Commando wurde ein neues Koop-Gameplay-Video veröffentlicht, das weitere Einblicke in die actionreiche Zombiehatz des kommenden Shooters liefert.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Zusammenarbeit im Team. Zwar könnte es zunächst verlockend erscheinen, nur auf sich selbst zu achten, doch langfristig ist Kooperation der Schlüssel zum Überleben.

Genau darauf weist auch das neue Video hin: Wer gemeinsam mit seinem Team agiert, hat deutlich bessere Chancen, sich gegen die zahlreichen Gegnerhorden zu behaupten und Missionen erfolgreich abzuschließen.

John Carpenter’s Toxic Commando setzt auf ein kooperatives Spielerlebnis, bei dem mehrere Spieler zusammenarbeiten müssen, um die chaotischen Einsätze zu überstehen.

Das neue Gameplay-Material könnt ihr euch hier anschauen: