Toxic Commando: Neues Koop-Gameplay zeigt actionreiche Mission

Zu John Carpenter’s Toxic Commando wurde ein neues Koop-Gameplay-Video veröffentlicht, das weitere Einblicke in die actionreiche Zombiehatz des kommenden Shooters liefert.
Im Mittelpunkt des Spiels steht die Zusammenarbeit im Team. Zwar könnte es zunächst verlockend erscheinen, nur auf sich selbst zu achten, doch langfristig ist Kooperation der Schlüssel zum Überleben.
Genau darauf weist auch das neue Video hin: Wer gemeinsam mit seinem Team agiert, hat deutlich bessere Chancen, sich gegen die zahlreichen Gegnerhorden zu behaupten und Missionen erfolgreich abzuschließen.
John Carpenter’s Toxic Commando setzt auf ein kooperatives Spielerlebnis, bei dem mehrere Spieler zusammenarbeiten müssen, um die chaotischen Einsätze zu überstehen.
Das neue Gameplay-Material könnt ihr euch hier anschauen:
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird Später gespielt 😅 Bei dem nur für dich Deal 37,49 Euro für die große Edition gezahlt 😁
Ick och.
Gefällt mir, gutes Video, kann ganz schnell vorbei sein ohne richtige Teamarbeit.