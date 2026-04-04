Toxic Commando: Reaction-Trailer zeigt chaotisches Koop-Action-Gameplay

John Carpenter’s Toxic Commando präsentiert sich in einem neuen Reaction-Trailer, der vor allem eines zeigt: jede Menge Chaos, Koop-Action und übertriebene Zombie-Gefechte.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein kooperatives Erlebnis, bei dem Spieler gemeinsam gegen Horden von Gegnern antreten. Der Trailer setzt dabei stark auf schnelle Actionsequenzen, Explosionen und eine Mischung aus Humor und übertriebener Inszenierung, die typisch für das von John Carpenter inspirierte Setting ist.