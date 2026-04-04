Toxic Commando: Reaction-Trailer zeigt chaotisches Koop-Action-Gameplay

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Image: Focus Entertainment

John Carpenter’s Toxic Commando zeigt im Reaction-Trailer explosive Koop-Action mit Zombies und viel Chaos.

John Carpenter’s Toxic Commando präsentiert sich in einem neuen Reaction-Trailer, der vor allem eines zeigt: jede Menge Chaos, Koop-Action und übertriebene Zombie-Gefechte.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein kooperatives Erlebnis, bei dem Spieler gemeinsam gegen Horden von Gegnern antreten. Der Trailer setzt dabei stark auf schnelle Actionsequenzen, Explosionen und eine Mischung aus Humor und übertriebener Inszenierung, die typisch für das von John Carpenter inspirierte Setting ist.

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15 Kommentare Added

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  1. ShadowTerror90 72015 XP Tastenakrobat Level 1 | 04.04.2026 - 17:19 Uhr

    Das Spiel und die Idee sind echt toll und auch gut umgesetzt.

    Aber diese Ladezeiten und die Verbindungsprobleme in der Lobby sind katastrophal.

    – Man will die Lobby wechseln = Ladebildschirm.
    – Man sucht ein Spiel, und manchmal verbindet es sich einfach ohne meine Bestätigung = Ladebildschirm.
    – Man war gar nicht richtig in der Lobby, klickt etwas an = Ladebildschirm.
    – Man ist im Menü und baut seine Waffen, und plötzlich verbindet er sich wieder mit „meiner eigenen Lobby“ = Ladebildschirm.

    Also da muss echt ein Patch kommen. Das nervt mega und nimmt mir den Spielspaß,mir fehlen die letzten beiden Level noch auf sehr schwer,aber so hab ich echt keine Lust die restlichen Erfolge zu machen.

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      • ShadowTerror90 72015 XP Tastenakrobat Level 1 | 04.04.2026 - 18:51 Uhr
        Antwort auf HaloGott

        Ja wir sind zu dritt,hatten auch das Crossplay mal ausgemacht um zu schauen ob es was damit zutun hat,aber leider nein.

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      • DanSanAliaMi 95425 XP Posting Machine Level 3 | 05.04.2026 - 00:00 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        schlimmer finde ich die ständige aufzug fahrerei. das kommt mir schon vor wie ein running gag in dem spiel.

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        • Ash2X 327420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.04.2026 - 10:00 Uhr
          Antwort auf DanSanAliaMi

          Ja…das haben sie aber auch teilweise für die Präsentation genutzt.
          Die ewige Zeit aus den Runden, in das Hub, das ganze nochmal wenn man die Gruppe verlässt… Es ist alles kein Game-Breaker, aber es sollte im Nachfolger für den MP zumindest optional ein Schnellmenü geben.

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  6. Blight 31965 XP Bobby Car Bewunderer | 05.04.2026 - 05:22 Uhr

    Hätte es Local Coop, wäre ich vllt. im Sale mal dabei.

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