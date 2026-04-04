Toxic Commando: Reaction-Trailer zeigt chaotisches Koop-Action-Gameplay

John Carpenter’s Toxic Commando präsentiert sich in einem neuen Reaction-Trailer, der vor allem eines zeigt: jede Menge Chaos, Koop-Action und übertriebene Zombie-Gefechte.
Im Mittelpunkt des Spiels steht ein kooperatives Erlebnis, bei dem Spieler gemeinsam gegen Horden von Gegnern antreten. Der Trailer setzt dabei stark auf schnelle Actionsequenzen, Explosionen und eine Mischung aus Humor und übertriebener Inszenierung, die typisch für das von John Carpenter inspirierte Setting ist.
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel und die Idee sind echt toll und auch gut umgesetzt.
Aber diese Ladezeiten und die Verbindungsprobleme in der Lobby sind katastrophal.
– Man will die Lobby wechseln = Ladebildschirm.
– Man sucht ein Spiel, und manchmal verbindet es sich einfach ohne meine Bestätigung = Ladebildschirm.
– Man war gar nicht richtig in der Lobby, klickt etwas an = Ladebildschirm.
– Man ist im Menü und baut seine Waffen, und plötzlich verbindet er sich wieder mit „meiner eigenen Lobby“ = Ladebildschirm.
Also da muss echt ein Patch kommen. Das nervt mega und nimmt mir den Spielspaß,mir fehlen die letzten beiden Level noch auf sehr schwer,aber so hab ich echt keine Lust die restlichen Erfolge zu machen.
Wir haben das jetzt 1 x komplett durch mit 4 Kumpels. Von Anfang an nicht ein einziges Problem gehabt. Serie x.
Wir spielen auch auf der XSX die Ladezeit ist trotzdem lang das müsst ihr doch auch gemerkt haben,dass ihr keine Verbindungensprobleme habt ist sehr gut,dass betrifft aber auch eher wenn man Spiele sucht ohne Freunde in der Lobby.
Nichts für mich
War bei uns teilweise auch schlimm,sind zu zweit gewesen und sobald Radoms mit in der Lobby waren fing es an.
Ja wir sind zu dritt,hatten auch das Crossplay mal ausgemacht um zu schauen ob es was damit zutun hat,aber leider nein.
Das mit den Ladebildschirnen denke ich mir gerade bei Space Marine 2 auch 😅
schlimmer finde ich die ständige aufzug fahrerei. das kommt mir schon vor wie ein running gag in dem spiel.
Ja…das haben sie aber auch teilweise für die Präsentation genutzt.
Die ewige Zeit aus den Runden, in das Hub, das ganze nochmal wenn man die Gruppe verlässt… Es ist alles kein Game-Breaker, aber es sollte im Nachfolger für den MP zumindest optional ein Schnellmenü geben.
Sieht echt spaßig aus im Koop.
Sieht gut aus, mal schauen ob ich mir das hole.
Möchte ich mir unbedingt noch zulegen das Spiel.
Ich habe da richtig Bock drauf
Irgendwie fehlt mir da was vielleicht in einem Sale
Hätte es Local Coop, wäre ich vllt. im Sale mal dabei.
Das sieht doch nach ordentlich Gemetzel aus!