Toxic Commando: Rettung des Planeten gegen alle Widrigkeiten

Saber Interactive und Focus Entertainment haben auf der Gamescom Opening Night Live einen ersten Blick auf John Carpenters Toxic Commando geworfen, das Spiel, in dem sich Spieler mit Freunden zusammentun, um Horden von gruseligen Wesen zu bekämpfen, bevor sie die ganze Welt infizieren.

Ob hinter dem Lenkrad oder zu Fuß, die Spieler müssen sich massiven Gegnerhorden und furchterregenden Bossen stellen, die alle von Sabers Swarm Engine angetrieben werden, der Technologie hinter World War Z: Aftermath und Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Das Spiel unterstützt plattformübergreifenden Koop und bietet Adrenalinjägern und 80er-Jahre-Horror-Fans ein Veröffentlichungsfenster, das sie mit Spannung erwarten!

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe, bei der die Erde zu Dreck und die Lebenden zu untoten Monstern werden.

Das Genie hinter dem Experiment hat jedoch einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: ein Team hochqualifizierter Söldner, um den Job zu erledigen. Leider waren sie alle zu teuer, deshalb hat er das TOXIC COMMANDO angeheuert.

Spielt in Gruppen von bis zu 4 Freunden – mit voller Crossplay-Unterstützung für PC und Konsolen – und schickt den Schlammgott und seine Horde von Dingen, die niemals sein sollten, zurück in die Unterwelt.

Wählt euren Charakter und die Klasse, die zu deurem Spielstil passt, steigt in euer Lieblingsfahrzeug und entladet eine Reihe von Waffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas.

Das toxische Menü:

Buddy-Movie-Vibes und der überdrehte Humor, die Action und der Horror des klassischen 80er-Jahre-Kinos, inspiriert und unter Mitwirkung des legendären John Carpenter

Sich mit Freunden zusammentun, um Horden von Monstern zu bekämpfen, die dein Gesicht fressen wollen

Ein explosiver Cocktail aus viszeraler FPS-Action und Off-Road-Fahrten auf schleimzerfressenem Terrain in riesigen postapokalyptischen Umgebungen

Verbessert eure Fertigkeiten und testet neue Fähigkeiten in immer schwierigeren Herausforderungen

Macht euch bereit, wenn John Carpenter’s Toxic Commando Anfang2026 erscheint, und schaut euch den brandneuen Trailer an: