Toxic Commando: Striker-Klasse bringt brutale Nahkampf-Power ins Spiel

Die neue Striker-Klasse entfesselt rohe Feuerkraft im Zombie‑Chaos von Toxic Commando.

Wenn die Zombie‑Horde zu nah kommt, ist The Striker genau die Klasse, die ihr braucht. Der neue Trailer zeigt, wie der Striker mit purer Feuerkraft Schneisen in Untote fräst und seinem Team den Weg freiräumt.

John Carpenter’s Toxic Commando liefert damit eine weitere Klasse, die das Chaos noch lauter, schneller und wuchtiger macht.

Der Startschuss für das Chaos fällt am 12. März 2026.