Toxic Commando: Striker-Klasse bringt brutale Nahkampf-Power ins Spiel

Wenn die Zombie‑Horde zu nah kommt, ist The Striker genau die Klasse, die ihr braucht. Der neue Trailer zeigt, wie der Striker mit purer Feuerkraft Schneisen in Untote fräst und seinem Team den Weg freiräumt.
John Carpenter’s Toxic Commando liefert damit eine weitere Klasse, die das Chaos noch lauter, schneller und wuchtiger macht.
Der Startschuss für das Chaos fällt am 12. März 2026.
Bin tatsächlich sehr neugierig auf das Game, hoffentlich wird es gut 🙂
Ist vorbestellt, freu mich sehr darauf 🙂
Hab es auch vorbestellt am ersten tag wo es möglich war. Verfolge den Lauf des games schon 2 jahre.
Geht mir ähnlich 😉 Wird mega werden 🙂
Definitiv der März wird heftig und 2 saber Titel diesen Monat mit docked und toxic commando. Saber ist für mich ein Ausnahme Studio da wird alles blind gekauft. Mag auch die Physik in deren Spielen.
Sieht bisher alles ziemlich spaßig aus.
Ich bin mir noch nicht sicher 🤔
Ich habe Bock auf das Spiel.
Es ist seit Wochen auf der Wunschliste