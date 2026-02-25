Toxic Commando: Striker-Klasse bringt brutale Nahkampf-Power ins Spiel

8 Autor: , in News / Toxic Commando
Übersicht
Image: Focus Entertainment

Die neue Striker-Klasse entfesselt rohe Feuerkraft im Zombie‑Chaos von Toxic Commando.

Wenn die Zombie‑Horde zu nah kommt, ist The Striker genau die Klasse, die ihr braucht. Der neue Trailer zeigt, wie der Striker mit purer Feuerkraft Schneisen in Untote fräst und seinem Team den Weg freiräumt.

John Carpenter’s Toxic Commando liefert damit eine weitere Klasse, die das Chaos noch lauter, schneller und wuchtiger macht.

Der Startschuss für das Chaos fällt am 12. März 2026.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Toxic Commando

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 255555 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.02.2026 - 10:47 Uhr

    Bin tatsächlich sehr neugierig auf das Game, hoffentlich wird es gut 🙂

    0
  3. xXxTanithxXx 87755 XP Untouchable Star 4 | 25.02.2026 - 11:02 Uhr

    Hab es auch vorbestellt am ersten tag wo es möglich war. Verfolge den Lauf des games schon 2 jahre.

    1
      • xXxTanithxXx 87755 XP Untouchable Star 4 | 25.02.2026 - 11:07 Uhr
        Antwort auf PlayIT

        Definitiv der März wird heftig und 2 saber Titel diesen Monat mit docked und toxic commando. Saber ist für mich ein Ausnahme Studio da wird alles blind gekauft. Mag auch die Physik in deren Spielen.

        0

Hinterlasse eine Antwort