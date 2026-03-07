Toxic Commando: Verrückte Fahrzeuge im Video festgehalten

3 Autor: , in News / Toxic Commando
Image: Focus Entertainment

John Carpenter’s Toxic Commando zeigt seine verrückten Fahrzeuge!

In John Carpenter’s Toxic Commando wird nicht nur geballert – auch die Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Monsterhorden. Ein neuer Einblick zeigt einige der wildesten Vehikel, mit denen ihr euch durch das Chaos kämpfen könnt.

Von gepanzerten Trucks bis zu spezialisierten Support-Fahrzeugen bietet jedes Gefährt eigene Fähigkeiten. Einige Fahrzeuge können das Squad heilen, andere sorgen für massive Explosionen und Zerstörung, wenn es gegen die Horden der mutierten Kreaturen geht.

Die Vehikel sind dabei nicht nur Transportmittel, sondern ein zentraler Bestandteil des Gameplays. Im Koop können Spieler gemeinsam durch die verseuchten Gebiete fahren und dabei Chaos, Feuerkraft und Team-Support kombinieren.

Mit seinem Mix aus Over-the-top-Action, Koop-Gameplay und B-Movie-Horror-Atmosphäre bleibt John Carpenter’s Toxic Commando seinem Stil treu und setzt auf spektakuläre Gefechte gegen ganze Monsterarmeen.

Freut ihr euch auf John Carpenter’s Toxic Commando oder ist der Titel eher nicht auf eurem Radar?

 

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. aleXdeluXe86 56180 XP Nachwuchsadmin 7+ | 07.03.2026 - 16:34 Uhr

    Ich freue mich auf das Spiel.
    Manchmal ist es auch gut einfach drauf los zocken und einfach bisschen ballern.
    Ich habe Bock darauf

    0
  2. Katanameister 349040 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.03.2026 - 16:48 Uhr

    Der Wagen mit dem Flammenwerfer gefällt mir besonders gut, bin echt gespannt auf das Spiel.

    0
  3. Rotten 105205 XP Hardcore User | 07.03.2026 - 17:21 Uhr

    Bin noch nit überzeugt von dem Game, bin auf die ersten Meinungen gespannt und ingame Videos ✌🏻 die Fahrzeuge sehen schon kool aus

    0

