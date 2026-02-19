Toxic Commando: Video stellt die Medic-Klasse vor

In John Carpenter’s Toxic Commando bekommt ihr mit dem Medic eine Klasse an die Hand, die eure Squad im Chaos am Leben hält. Wenn ihr zu den Spielern gehört, die gerne unterstützen, oder deren Freunde regelmäßig in brenzlige Situationen geraten, dann ist der Medic genau eure Rolle.
Der Medic ist damit das Rückgrat jeder Gruppe – unscheinbar, aber unverzichtbar. Während andere Klassen Chaos anrichten, sorgt ihr dafür, dass alle lange genug überleben, um es zu genießen.
Das wird wohl den vernünftigen Spielern zufallen, die meisten werden wohl eher Chaos anrichten wollen 😅.
Ja cool.
Ich habe Bock auf das Spiel