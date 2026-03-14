Toxic Commando: Zombie-Chaos jetzt auf PS5, Xbox Series und PC

Überlebe das schräge Zombie-Chaos von John Carpenter’s Toxic Commando im Koop auf PS5, Xbox Series und PC.

Das neueste Action-Horror-Abenteuer John Carpenter’s Toxic Commando ist ab sofort erhältlich. In diesem 4-Spieler-Koop-Shooter stürzen sich Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und PC in Horden grotesker Zombies und gigantischer Bosse, inspiriert von der Grindhouse-Ästhetik der 80er Jahre.

Das Spiel wurde mit Sabers Swarm Engine entwickelt – der Technologie hinter World War Z: Aftermath und Warhammer 40.000: Space Marine 2. Crossplay erlaubt es, mit Freunden auf allen Plattformen gleichzeitig in die halboffene Welt einzutauchen, in der endlose Wellen mutierter Kreaturen warten.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Toxic Commandos, der zusammen mit bis zu drei Freunden Missionen übernimmt. Knarren, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas stehen bereit, um die Untoten zu bekämpfen. Fahrzeuge auf den Maps können ebenfalls genutzt werden, um die Zombie-Massen zu zertrampeln.

John Carpenter selbst kommentiert den Launch: „Ihr seid vielleicht noch nicht bereit für den Angriff dieser Ghule, aber wenn es soweit ist, solltet ihr schnell lernen! Sie werden euch überrennen. Diese Ghule meinen es ernst!“

Neben der digitalen Version gibt es auch physische Ausgaben, perfekt für Fans von 80er-Horror, Koop-Action und John Carpenters Stil.