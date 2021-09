Toy Soldiers HD: Action-Strategiespiel wurde abermals verschoben

Accelerate Games & Signal Studios haben die erneute Verschiebung von Toy Soldiers HD verkündet.

Das Spiel sollte zuletzt am 30. September erscheinen. Jetzt hat sich das kleine Team schweren Herzens für den 21. Oktober 2021 als neuen Termin entschieden.

Dadurch erscheint ToySoldiers HD nun gleichzeitig für die Plattformen Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, sowie Nintendo Switch und PC via Steam.

Als Grund für den neuen Termin gab man Probleme mit den Bestenlisten sowie weitere kleine Probleme an:

„Das neue Datum basiert auf einem Problem, bei dem die Bestenlisten nicht korrekt angezeigt wurden, sowie auf einigen kleineren Problemen, die wir beheben wollten. Anstatt die Veröffentlichung zu verschieben, haben wir beschlossen, dass es am besten ist, alle Versionen so lange zurückzuhalten, bis wir sie am gleichen Tag veröffentlichen können. Wir sind gerade dabei, die Rangliste zu reparieren. Wir sind absolut sicher, dass wir alle Versionen am 21. Oktober veröffentlichen werden.“

„Wir entschuldigen uns für die erneute Verschiebung des Termins, aber wir möchten, dass Spieler die endgültige Version in vollem Umfang erleben können. Wir möchten, dass Spieler die verbesserte Leistung, die neuen Einzel- und Mehrspielermodi und alle DLCs genießen können.“