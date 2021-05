Toy Soldiers HD: Verbesserte Version erscheint im Sommer

Accelerate Games haben zusammen mit den kreativen Köpfen von Entwickler Signal Studios angekündigt, dass Toy Soldiers HD im August 2021 in überarbeiteter und verbesserter Version auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam erscheint.

Neben dem verbesserten Single- und Multiplayer-Gameplay, welches Accelerate Games bis zum Release näher vorstellt, bietet die HD-Version nie zuvor spielbare Inhalte, verbesserte HD-Grafik, Kamera und Ton. Zusätzlich beinhaltet die Kampagne alle bisher veröffentlichten DLCs.

Das originale Toy Soldiers gilt weiterhin als einer der beliebtesten und bestverkauften Xbox Live Arcade-Titel aller Zeiten. Fast fünf Millionen Fans haben das Toy Soldiers-Franchise mit seinem Mix aus kindlichem Charme, grünen Plastiksoldaten und epischer Tower Defense-Militäraction bereits gespielt.

Wie bei anderen Tower Defense-Spielen, baut der Spieler strategisch die Verteidigung auf, während gleichzeitig die Konteroffensive geplant wird. Darüber hinaus bietet Toy Soldiers HD den Spielern die Möglichkeit, den Kampf sowohl aus der Top-Down-Perspektive als auch in der dritten Person zu erleben. Ob an der Haubitze, in den Stiefeln eines Infanteristen mit Flammenwerfer, zu Pferd als Teil der Kavallerie, während sie frontal durch die Feindesreihen pflügt, als Bomber-Pilot, der das Schlachtfeld einebnet, oder im wendigen Luftkampf mit dem Doppeldecker – Spieler können direkt in die Action eintauchen.

Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft. Grüne Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektiven, Single- und Multiplayer-Gameplay, strategische Tower Defense Action: Diese Zutaten machen Toy Soldiers HD aus. Es wäre aber nachlässig, nicht noch einen weiteren Aspekt zu nennen: Authentizität.

Das Spiel kombiniert die authentischen Eindrücke und Geräusche des ersten Weltkriegs, um ein immersives Erlebnis für den Spieler zu kreieren. Das mechanische Rattern und das harte Knirschen eines heranfahrenden Panzers, das Kreischen nahender Artillerie, der Anflug eines Doppeldeckers und das Stakkato von Maschinengewehren werden detailgetreu wiedergegeben.

Toy Soldiers HD erscheint im August 2021 für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation®4.