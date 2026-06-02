Toy Story 3 Complete Edition: Zwei neue Toy Story-Spiele bringen Klassiker und Remaster auf Xbox

Toy Story kehrt mit Retro-Sammlung und Toy Story 3 Remaster zurück.

Zum 30. Jubiläum der Toy-Story-Reihe haben Atari und Digital Eclipse gleich zwei neue Veröffentlichungen angekündigt.

Am 15. Oktober 2026 erscheinen Toy Story: Retro Roundup! und Toy Story 3 Complete Edition für moderne Plattformen.

Während Toy Story 3 Complete Edition den beliebten Titel aus dem Jahr 2010 erstmals auf aktuelle Hardware bringt, richtet sich Toy Story: Retro Roundup! an Fans klassischer Spiele. Die Sammlung vereint mehrere ältere Toy-Story-Abenteuer sowie zusätzliche Bonusinhalte.

Toy Story 3 Complete Edition enthält die bislang umfangreichste Version des Spiels inklusive ehemals exklusiver Inhalte der PlayStation-3-Version. Neben verbesserter Grafik, höherer Auflösung und einer Bildrate von bis zu 60 FPS kehrt auch der beliebte Toy-Box-Modus zurück. Darin können Spieler eine offene Spielwelt erkunden, Missionen absolvieren und zahlreiche Inhalte freischalten.

Die Retro-Sammlung umfasst unter anderem:

Toy Story (1995)

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999)

Toy Story 2 (1999)

Buzz Lightyear of Star Command (2000)

Toy Story Racer (2001)

A Bug’s Life (Bonusspiel)

Zusätzlich bietet die Sammlung moderne Komfortfunktionen wie Speicherstände jederzeit, Rückspulfunktionen, Trainingshilfen und optionale Cheats. Auch zahlreiche Archivmaterialien, Entwicklerinterviews und Bonusvideos sollen enthalten sein.

Beide Titel erscheinen digital für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC. Darüber hinaus wird eine physische Komplettedition mit beiden Spielen veröffentlicht.