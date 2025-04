Toys For Bob: Großes Projekt mit Xbox und Activision in Arbeit

Autor:, in / Toys For Bob

Toys for Bob arbeitet mit Xbox und Activision an einem großen und ehrgeizigen Projekt.

Nach 19 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit und Arbeiten an hochkarätigen Spiele-Reihen wie Skylanders, Crash Bandicoot, Spyro oder Call of Duty verkündete das Entwicklerstudio Toys for Bob 2024 seinen Abschied von Activision.

Bereits kurz nach der Trennung erklärten allerdings beide Seiten auch zukünftig zusammenzuarbeiten. Im Zuge einer Partnerschaft arbeite man an einem gemeinsamen Projekt, das sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinde, hieß es damals.

Auf Nachfrage des YouTubers Canadian Guy Eh bestätigte jetzt Toys for Bob Studio Head Paul Yan ein gemeinsames Projekt mit Xbox und Activision und bezeichnet dieses als groß und ehrgeizig. Die Entwicklung lauf aktuell auf Hochtouren. Weitere Details blieb Yan allerdings schuldig.