Toys For Bob: Mögliche Andeutung zu neuem Spyro-Spiel

Auf der überarbeiteten Toys for Bob-Webseite ist ein möglicher Hinweis zu einem neuen Spyro-Spiel zu finden.

Die Webseite von Crash Bandicoot 4: It’s About Time und Spyro Reignited Trilogy-Entwickler Toys for Bob erscheint dank einer umfangreichen Überarbeitung seit Kurzem in neuem Glanz. Dabei besonders prominent vertreten: die beiden Protagonisten Crash und Spyro.

Führt man sich die Kategorie „Neueste Spiele“ zu Gemüte, fällt eine namenlose, lila Kachel mit einem Fragezeichen ins Auge. Diese führte in Kombination mit dem Design der Webseite unter Fans, zu denen auch der Spyro Universe-Account auf X gehört, sofort zu reichlich Spekulationen um einen möglichen neuen Spyro-Ableger.

Natürlich handelt es sich um alles andere als eine Bestätigung oder einen klaren Hinweis. Bekannt ist allerdings, dass Toys for Bob für sein nächstes Spiel mit Xbox zusammenarbeiten wird, das durch die Übernahme von Activision mittlerweile über die Rechte an der Spyro-Marke verfügt.