Toys For Bob: Spyro-Entwickler will Banjo-Kazooie Kultreihe zurückbringen

Während Spyro: A Realm Beyond weiter bei Toys for Bob entsteht, hat das Studio sein Interesse an einer anderen bekannten Marke aus dem Xbox-Portfolio bekundet. Die Entwickler würden nach eigenen Angaben gerne an einem neuen Banjo-Kazooie arbeiten, sollte sich die Gelegenheit ergeben.

Im Kinda Funny Gamescast wurden Associate Creative Director Louis Studdert und Studioleiter Paul Yan auf die Zukunft der Reihe angesprochen. Studdert erklärte, Banjo-Kazooie gehöre zu den beliebtesten Jump-’n‘-Run-Serien überhaupt. Im Studio gebe es große Fans der Marke, von denen einige sogar das Jiggy als Profilbild nutzen. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, wäre es „großartig“, an einem neuen Spiel zu arbeiten, da das Team die Reihe liebe.

Auch Paul Yan machte deutlich, dass Banjo-Kazooie gut zur Ausrichtung des Studios passen würde. Die Figuren seien für ihn zeitlos und ikonisch. Genau solche Spiele wolle Toys for Bob entwickeln – Titel, die das „innere Kind“ der Spieler ansprechen und generationsübergreifend funktionieren.

Ob Xbox tatsächlich eine Rückkehr von Banjo-Kazooie plant, bleibt weiterhin offen. Seit Banjo-Kazooie: Schraube locker aus dem Jahr 2008 ist kein neuer Hauptableger der Reihe erschienen, und eine offizielle Ankündigung gibt es bislang nicht.

Derzeit konzentriert sich Toys for Bob allerdings auf die Fertigstellung von Spyro: A Realm Beyond, sodass ein mögliches Banjo-Kazooie-Projekt ohnehin noch in weiter Ferne liegen dürfte.