Toys For Bob: Würde gerne an neuem Banjo-Kazooie arbeiten

Hoffnung auf ein neues Banjo-Kazooie-Abenteuer macht Paul Yan. Der Co-Studio Head und Creative Director von Toys For Bob sprach über Team Xbox, einem Partner, mit dem gerne zusammenarbeiten würde und dies breites tut.

Yan sprach über die vielen interessanten Charaktere und sagte, der Honigbär hätte lange genug Winterschlaf gehalten.

„Ein Unternehmen, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, ist eines, mit dem wir bereits zusammenarbeiten – Team Xbox! Sie sind ein großartiger Partner und haben auch eine sehr interessante Liste von Charakteren, mit denen Toys for Bob eine Menge Spaß haben könnte. Der Honigbär ist der erste, der mir in den Sinn kommt – ich denke, wir sind uns alle einig, dass Banjo lange genug Winterschlaf gehalten hat, oder?“, so Yan via Canadian Guy Eh.