Toys For Bob: Zusammenarbeit mit Xbox bestätigt

Crash Bandicoot-Entwickler Toys for Bob arbeitet für das nächste Spiel mit Microsoft zusammen.

Vor einigen Woche kursierten bereits Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Crash Bandicoot- Entwickler Toys for Bob und Xbox. Nun bestätigte das amerikanische Studio die Partnerschaft offiziell.

So gab man via X (ehemals Twitter) bekannt, dass man für das nächste Spiel mit Microsoft als Publisher zusammenarbeite. Weiter heißt es, dass sich das Projekt aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungsstand befindet.

Auch wenn Fans in der nächsten Zeit nichts von dem neuen Spiel hören sollten, versicherte man, dass das Team hart daran arbeite. Außerdem betonte der Entwickler, dass man es kaum erwarten könne, neue Informationen darüber zu teilen.

Toys for Bob war bis vor kurzem noch Teil von Activision. Das Studio löste sich jedoch vom Publisher, als Microsoft diesen aufkaufte. Nun arbeitet der Spieleentwickler erneut mit dem Redmonder Konzern zusammen.