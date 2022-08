Train Life: A Railway Simulator: Abfahrt für Xbox und PlayStation im September

NACON kündigt an, dass Train Life: A Railway Simulator ab sofort auf PC erhältlich ist. Ein Jahr nach der Veröffentlichung im Early Access hat das Entwicklerstudio Simteract die letzten Features und Inhalte des Spiels hinzugefügt. Train Life: A Railway Simulator ist ab sofort für PC erhältlich und wird am 22. September auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

In Train Life: A Railway Simulator geht es an die Spitze eines Eisenbahnkonzerns. Erstmalig im Genre haben die Fans die Aufgabe, ihr Unternehmen auszubauen und gleichzeitig ein erfahrener Lokführer zu werden. Als Vorsitz müssen Lokführer eingestellt und Züge gekauft werden und vertragliche Ziele gesetzt werden. Dieser Management-Aspekt wird durch das detaillierte Zug- und Fahrsystem des Spiels unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit haben NACON und Simteract der Modellierung realistischer Zugmodelle sowie dem Management-Gameplay gewidmet, um ein gleichermaßen unterhaltsames wie authentisches Eisenbahnerlebnis zu schaffen.

Während seiner Zeit im Early Access hat Train Life: A Railway Simulator viele Inhalte erhalten: offizielle Lokomotiven (der ICE und Newag Griffins), neue Regionen (Westeuropa, die Alpen und ein Teil Osteuropas) sowie viele verschiedene Szenarien, in denen die Fans ihre Fähigkeiten als Zugführer und -manager unter Beweis stellen müssen.

Simteract hat der Community zugehört und eine Reihe von Optimierungen und Features implementiert, wie z.B. ein verbessertes GPS-System, mehr wichtige Karteninformationen und variable Wetterbedingungen. Für die endgültige Version wurde das Spiel-Tutorial verbessert und neue Szenarien, Controller-Vibrationen und Erfolge hinzugefügt.

Die Reise von Train Life: A Railway Simulator durch Europa ist noch nicht zu Ende, denn der Orient Express wird bald als DLC erhältlich sein und die physischen Versionen des Spiels im Handel erscheinen. Sobald das Spiel online für PC veröffentlicht ist, wird die Vorbestellerphase für die physischen Versionen starten. Außerdem wird der DLC zwei Bonusgegenstände enthalten, mit denen der Zugführerstand dekoriert werden kann.

Train Life: A Railway Simulator ist ab sofort in seiner vollständigen Version auf Steam und im Epic Games Store erhältlich. Es wird am 22. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie später für Nintendo Switch erscheinen.