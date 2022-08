Train Sim World 3: Die Kraft liegt in den Händen der Spieler

Die Zukunft der Zugsimulation steht kurz bevor – am 6. September ist es so weit, dann erscheint Train Sim World 3 im Xbox Game Pass.

Train Sim World 3 erscheint mit neuen Funktionen, neuen Strecken und Verbesserungen, die alle in Train Sim World 3 enthalten sind, gibt es drei Worte, die zusammenfassen, was Zugsimulationsfans erwarten können: Freiheit, Kraft und Wetter.

Kraft definiert Züge, Eisenbahnen und Lokomotiven auf der ganzen Welt, wenn diese endlose Reihen von Güterwaggons ziehen und Passagiere mit hoher Geschwindigkeit über lange Strecken befördern. Train Sim World 3 enthält einige beeindruckende, leistungsstarke

Lokomotiven und Einheiten, an denen das Team von Dovetail Games hart gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass die Spieler den Anblick und die Geräusche der realen Welt erleben können.

UK POWER: Auf der britischen Strecke des Spiels bedeutet Leistung direkt Geschwindigkeit, da die Spieler die Kontrolle über Großbritanniens schnellsten inländischen Passagierdienst zwischen London St. Pancras und Ashford International übernehmen. Southeastern Highspeed setzt den Class 395 ‚Javelin‘ EMU ein der, während seiner 140 Meilen pro Stunde (ca. 225 km/h) von der Hauptstadt aus Strom aus der Oberleitung bezieht, bevor er für die langsameren, kurvenreichen Abschnitte durch Medway bis zur Stadt Faversham auf Strom aus der dritten Schiene umschaltet. Diese beeindruckenden Triebwagen tragen die Namen berühmter britischer Olympioniken, die in der realen Welt ihre Geschwindigkeit und Kraft zum Ausdruck bringen.

DEUTSCHLAND POWER: Die Schnellfahrstrecke Kassel – Würzburg, die deutsche Strecke von Train Sim World 3, setzt ebenfalls elektrische Energie in Hochgeschwindigkeit um, dank der kultigen ICE-Züge. Die Spieler können sowohl den ICE 1 als auch den ICE 3 auf atemberaubende 280 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diese Leistung im Zaum zu halten. Massive Viadukte und dynamisches Wetter wirken sich auf die Handhabung dieser Züge aus, ebenso wie lange Tunnel, die zwischen Kassel, Fulda und Würzburg bewältigt werden müssen. Auch Güterzüge können im Spiel betrieben werden, die zwischen den Hochgeschwindigkeits-Personenzügen verkehren und bis tief in die Nacht hinein fahren.

USA-POWER: Amerikanische Lokomotiven waren schon immer leistungsstark, größer und lauter als ihre europäischen Pendants. Train Sim World 3 versetzt die Spieler an den Cajon Pass in Kalifornien, wo einige der steilsten Steigungen Vollgas beim Bergauffahren und vorsichtiges Bremsen beim Bergabfahren erfordern. Die 4400 PS starke ES44C4 von BNSF befördert zusammen mit den SD40-2-Lokomotiven einige der längsten Züge der USA über diese anspruchsvolle Strecke zwischen San Bernadino und Barstow, wobei sie oft zu mehreren

eingesetzt wird, um den Fahrern im Führerstand noch mehr Leistung zu bieten.

DELUXE: DAMPFKRAFT: In Train Sim World 3: Deluxe Edition können die Spieler eine Form der Kraft erleben, die ihresgleichen sucht, und zwar mit einer aktualisierten Version des beliebten Add-ons Spirit of Steam, das in dieser Version enthalten ist. Nichts steht mehr für Kraft als die zischende, dampfende Präsenz der LMS 8F- und Jubilee-Lokomotiven, die sich darauf vorbereiten, sowohl Passagier- als auch Frachtdienste von der Liverpool Lime Street in die berühmte Eisenbahnstadt Crewe zu bringen.

Enorme Entwicklungsleistung: Diese Leistung auf die Bildschirme zu bringen, war für Train Sim World 3 enorm wichtig, und die Spieler können nicht nur die Kraft hinter diesen Zügen spüren, sondern auch die zischenden Funken und knisternden Stromabnehmer der elektrischen Züge des Spiels sehen. Realistische und vielschichtige Spielgeräusche simulieren alles, vom Quietschen der Bremsen bis zum Ankoppeln der Waggons, die mit roher Kraft durch die Lautsprecher schallen und das Spielerlebnis bereichern – große Sounds für große Züge!