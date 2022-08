Train Sim World 3: Neue spielerische Freiheiten vorgestellt

Die Entwickler des Zugsimulationsspiels Train Sim World 3 haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie gewähren dem Spieler größtmögliche Freiheit, die alle Möglichkeiten der Bewältigung der Strecken zulassen.

In diesem Video erklären die Entwickler, was sie sich alles überlegt haben:

Train Sim World 3: Die große Freiheit in der Zugsimulation und erscheint am 6. September mit neuen Funktionen, neuen Strecken und Verbesserungen. In Train Sim World 3 gibt es drei Worte, die zusammenfassen, was Spieler erwarten können: Freiheit, Macht und Wetter.

Freiheit ist ein wichtiger Teil dessen, was Train Sim World 3 von früheren Versionen unterscheidet. Im Mittelpunkt steht das neue Trainingscenter, in dem sich die Spieler mithilfe einer Reihe von Tutorials mit der Steuerung der Lokomotiven vertraut machen können und erfahrene Spieler in einer Art Sandkasten experimentieren können.

Das Trainingscenter beinhaltet eine völlig neue Strecke, die einer realen Teststrecke in Deutschland nachempfunden ist. Hier können Spieler im Führerstand einer der Lokomotiven die Strecken erkunden. Das Training Center markiert den Beginn eines Entwicklungsbereichs in Train Sim World 3, der sicherstellt, dass künftige Lokomotiven-Add-ons nicht mehr an bestimmte Strecken gebunden sind, wie es in früheren Versionen der Fall war.

Darüber hinaus werden alle Tutorials, unabhängig davon, wo sie eingestellt sind, über das Training Center Interface zugänglich sein, was den Spielern eine einfache Navigation beim Erlernen der verschiedenen Betriebsarten ermöglicht.

Außerhalb des Training-Centers können Spieler von Train Sim World 2 weiterhin alle zuvor gekauften Strecken nutzen, zusätzlich zu den drei neuen Strecken in Train Sim World 3: Kassel-Würzburg, Cajon Pass und die erweiterte Southeastern Highspeed-Strecke.

Wer sich für Train Sim World 3: Deluxe Edition entscheidet, hat außerdem die freie Wahl zwischen Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven und erhält eine verbesserte Version des beliebten Add-ons Spirit of Steam.

Hinweis: Strecken und Lokomotiven aus Train Sim World 2 sind zwar mit Train Sim World 3 kompatibel, enthalten aber nicht die neuen Funktionen.

Train Sim World 3 ist ab dem 6. September auf Steam, PlayStation, Xbox, Xbox Game Pass und im Epic Games Store erhältlich.