Train Sim World 3: Zugsimulation erscheint direkt im Xbox Game Pass

Dovetail Games, Entwickler und Publisher von authentischen Simulationstiteln, kündigt den nächsten Schritt in der Train Sim World-Franchise an: Train Sim World 3, das am 6. September für PlayStation 4, PlayStation 5,Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erscheint.

Der Titel wird darüber hinaus im Xbox Game Pass veröffentlicht und ist somit im Abo für Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PCs und Xbox Cloud Gaming erhältlich.

Train Sim World 3 will mit neuen Wetterdynamiken, längeren Strecken und einem speziellen Trainingscenter, das sich an neue und erfahrene Spieler gleichermaßen richtet, neue Wege in Sachen Realismus beschreiten.

Die neueste Version wird auch Add-ons aus Train Sim World 2 unterstützen, sodass die Spieler alle Strecken und Lokomotiven, die sie besitzen, in Train Sim World 3 übernehmen können, um einige ihrer Lieblingsinhalte weiterhin spielen zu können.

Verbessertes Wettersystem: Train Sim World 3 verfügt über ein brandneues dynamisches Wettersystem, das für einen wunderschönen volumetrischen Himmel sorgt, unterstützt von einem neuen Beleuchtungssystem, das den Realismus und das Eintauchen in die Welt des Zugfahrens erhöht.

Die Züge können jetzt durch extreme Wetterbedingungen gefahren werden – Schnee, Gewitter und sogar das gefürchtete Laub auf der Strecke, was das Fahrerlebnis verändert und die Spieler dazu zwingt, genau auf die Gleisbedingungen zu achten. Laub auf der Strecke ist zwar winzig im Vergleich zu den mächtigen Maschinen, stellt die Fahrer aber vor ernsthafte Herausforderungen, da es die Reibung zwischen Rädern und Schienen, die die Züge zum Ziehen ihrer schweren Güter- oder Passagierladungen benötigen, erheblich verringern kann.

Neues Trainingcenter: Darüber hinaus bietet das neue Trainingscenter einen Ort, an dem man auf einer brandneuen Strecke lernen kann, wie man die in Train Sim World 3 enthaltenen Lokomotiven fährt. Da immer wieder neue Spieler in der Welt der Züge angelernt werden wollen und für erfahrene Spieler neue Lokomotiven hinzukommen, soll dieses Feature allen Spielern den Einstieg in das befriedigende Erlebnis des Fahrens großer, leistungsstarker Maschinen erleichtern.

„Für Train Sim World 3 hat das Team eine großartige Arbeit geleistet, um das beeindruckende Erlebnis unserer vorherigen Titel zu verbessern und auszubauen. Das neue Beleuchtungssystem verändert die Optik zusammen mit einer völlig neuen Wetterdynamik, die den Betrieb der Züge im Spiel erheblich beeinflussen wird“, sagt Matt Peddlesden, Executive Producer bei Dovetail Games. „Dies und die Entwicklung unseres speziellen Trainingscenters, das die Spieler durch die Steuerung führt, wird Train Sim World 3 für bestehende Spieler neue und aufregende Herausforderungen bringen und gleichzeitig Neueinsteigern einen angenehmen Einstieg in die Welt der Eisenbahn ermöglichen.“

Drei neue Strecken: Drei Strecken demonstrieren die Vielfalt des Eisenbahnbetriebs auf der ganzen Welt. Der Cajon Pass in Kalifornien, eine bei Eisenbahnfans beliebte Route, bietet die nötigen Steigungen, um die ES44C4- und SD40-2-Lokomotiven der BNSF herauszufordern, wenn sie einige der längsten Züge Amerikas von San Bernardino nach Barstow ziehen.

In Europa wird die Leistung in pure Geschwindigkeit umgesetzt, wenn sich die Spieler darauf konzentrieren, die deutschen Hochgeschwindigkeitszüge ICE 3 und ICE 1 über Viadukte und durch Tunnel zu steuern, die die längste Strecke bilden, die jemals in Train Sim World erstellt wurde: die 187 Kilometer lange Strecke von Kassel nach Würzburg. Auch in der erweiterten und verbesserten Version der bei den Fans beliebten Southeastern Highspeed-Strecke, die die englische Grafschaft Kent zwischen London, Ashford und Dartford sowie die Chatham-Hauptstrecke abbildet, steht die Geschwindigkeit im Mittelpunkt.

Großbritanniens schnellster inländischer Personenzug, der Class 395 ‚Javelin‘, gesellt sich zu den langsameren, aber nicht minder spannenden Class 375 und 465 EMUs auf den stark frequentierten Pendlerstrecken südöstlich der Hauptstadt. Spieler von Train Sim World 2 und seinen Add-Ons können weiterhin die zahlreichen Strecken und Lokomotiven nutzen, sodass ein reibungsloser Übergang zwischen den Titeln gewährleistet ist.

Zukünftige Add-ons werden auch Lokomotiven von ihren Strecken „entkoppeln“, was mehr Freiheit beim Betrieb von gekauften Lokomotiven außerhalb ihrer vorgesehenen Umgebung ermöglicht. Es wird eine Auswahl an Einführungspaketen erhältlich sein, von den ‚Starter Packs‘, die das brandneue Training Center und eine Streckenerweiterung enthalten, bis hin zur Deluxe Edition, die eine verbesserte Version des mit Spannung erwarteten, Add-ons Spirit Of Steam enthält, das Anfang des Jahres für Train Sim World 2 veröffentlicht wurde und zum ersten Mal Dampflokomotiven in das Spiel brachte.

Hinweis: Strecken und Lokomotiven aus Train Sim World 2 sind zwar mit Train Sim World 3 kompatibel, enthalten, aber nicht die neuen Funktionen.

Train Sim World 3 wurde von Dovetail Games entwickelt und erscheint am 6. September 2022 für Windows PC, PlayStation und Xbox-Konsolen. Der Titel kann ab sofort digital auf Steam und im Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Store vorbestellt werden.

Die Deluxe Edition ist für 59,99 Euro und vier Starter Packs für jeweils 35,99 Euro erhältlich. Die „Deluxe Edition“ kann mit einem Rabatt von 10 Prozent vorbestellt werden. Für alle Vorbestellungen gewährt Dovetail Games einen 4-Tage-Frühzugangs-Pass für das Spiel sowie ein Bonus-Sticker-Paket, das im Livree-Editor verwendet werden kann, um es im Creators Club zu teilen.

Train Sim World 3: Deluxe Edition – 59,99 Euro – 53,99 Euro

– 53,99 Euro Train Sim World 3 – noch nicht verfügbar