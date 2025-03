Train Sim World 5: ECML Diesel Railtours Pack fügt Diesellokomotive hinzu

Das von Branchenveteranen gegründete Videospielstudio Athena Worlds, ein gibt eine langfristige Zusammenarbeit mit Dovetail Games bekannt.

Athena Worlds freut sich, die bevorstehende Veröffentlichung des DLC-Pakets „ECML Diesel Railtours“ für Train Sim World 5 zu bestätigen, das am 3. April 2025 weltweit für PC – Steam und Epic Store, Xbox-Varianten und PlayStation 4|5 erhältlich sein wird.

ECML Diesel Railtours wird der erste Inhalt unter der Unternehmensmarke „Athena Simulations“ sein, die von einem engagierten Team von Simulationsspezialisten geleitet wird.

Das erste Paket der Multi-Produkt-Partnerschaft mit Dovetail Games beinhaltet eine ganz besondere Nachbildung einer der kultigsten Diesellokomotiven der Geschichte, Class 47, 47484 „Isambard Kingdom Brunel“, benannt nach dem berühmten Ingenieur, die garantiert die Herzen von Eisenbahnfans höherschlagen lässt.

Der Inhalt bietet die Möglichkeit, die hochdetaillierte Lokomotive auf einer Reihe von Strecken in Train Sim World 5 zu fahren, darunter Züge aus London Paddington, die die Great Western Railway überqueren, deren Bahnhof und Gleise von Brunel entworfen wurden.

Zu den weiteren Fahrmöglichkeiten gehören 10 ganz besondere Szenarien auf der britischen East Coast Mainline zwischen Doncaster und Peterborough.

Andere Städte und Strecken in Train Sim World, die für die Simulation erworben werden können, können ebenfalls von den Fahrern dieser unglaublichen Lokomotive besucht werden, darunter Glasgow, Leeds, Manchester und London.

„Wir sind einfach begeistert, eine ganze Reihe von Inhalten für das unglaublich erfolgreiche Train Sim World 5 zu entwickeln, während wir unser Portfolio im Open-World- und Simulationsgenre ausbauen und erweitern. Das ist ein Bereich, in dem wir uns sehr gut auskennen und der uns sehr am Herzen liegt“, sagt Winnie Palmer, ehemaliger Worldwide Head of Digital bei Nokia, die dem Vorstand von Athena Worlds beigetreten ist, um die Marketingaktivitäten des wachsenden Entwicklers zu leiten.

„Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Eisenbahnliebhaber, und so war es für mich eine Herzensangelegenheit, eine der berühmtesten Lokomotiven der Geschichte zu erschaffen. Es ist einfach ein Traum, der für jeden Eisenbahnfan wahr wird, diese Möglichkeit zu haben, etwas so Legendäres für Train Sim World 5 auf der digitalen Schiene zu erschaffen“, schwärmt Jane Whittaker, CEO von Athena Worlds und 44 Jahre Veteranin der Spieleindustrie und preisgekrönte Entwicklerin und Verlegerin, am besten bekannt für Alien Vs Predator für Atari und Microsoft Flight Simulator.