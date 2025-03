Train Sim World 5: Zweite London Overground-Linie befahrbar

Autor:, in / Train Sim World 5

London ruft wieder einmal nach Train Sim World 5-Spielern, mit der Veröffentlichung der Mildmay-Linie als Add-on durch den Partnerprogramm-Entwickler Incredible Trains.

Wie die Suffragette-Linie, die letztes Jahr als Add-on veröffentlicht wurde, verfügt die Mildmay-Linie über ein vollständig lizenziertes TfL-Branding auf den 12 Meilen des dargestellten Londons sowie über einen vollen Fahrplan, automatisierte DLR-Züge, schwarze Taxis, rote Busse und ikonische Londoner Wahrzeichen und Bahnhöfe.

Die heute als Mildmay-Linie bekannte Strecke wurde in zwei Jahrzehnten zwischen 1846 und 1869 in mehreren Schritten ausgebaut.

Die Strecke, die das Zentrum Londons umgeht, ist für stadtübergreifende Verbindungen von entscheidender Bedeutung, da sie das verkehrsreiche Stadtzentrum umgeht und auch eine wichtige Güterverkehrsader ist, da sie mehrere Hauptstrecken miteinander verbindet.

Ähnlich wie das übrige Netz der London Overground war auch die North London Line in den 90er und frühen 2000er Jahren sanierungsbedürftig. 2007 übernahm TfL die Linie und baute sie zu einer modernen Pendlerlinie mit zuverlässigem und häufigem Betrieb um.

Mit der Benennung aller Londoner Overground-Strecken durch TfL ist die North London Line nun offiziell als Mildmay Line bekannt. Damit wird das kleine wohltätige Krankenhaus in Shoreditch geehrt, das sich über viele Jahre hinweg um die Londoner gekümmert hat, insbesondere durch seine entscheidende Rolle in der HIV/AIDS-Krise in den 1980er Jahren, die es zu dem geschätzten und respektierten Ort gemacht hat, der es heute für viele ist, insbesondere für die LGBTQ+-Community.

In Train Sim World 5 deckt diese vollgepackte, dichte und hochdetaillierte Strecke 12 Meilen der Mildmay-Linie zwischen Stratford und Willesden Junction ab, über bekannte Namen wie Hampstead Health, Highbury & Islington und Hackney Central. Ebenfalls neu im Spiel ist die Class 378 „Capitalstar“, die 2009 erstmals auf den London Overground-Strecken eingesetzt wurde.