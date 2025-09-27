Train Sim World 6: Abfahrt im Early Access

Train Sim World 6 startet mit einem fünftägigen Early Access für Spielerinnen und Spieler, die die Deluxe- oder Special Edition vorbestellt haben.
Kompatible Inhalte (bestehende Strecken und Züge aus dem Katalog) sind ab dem offiziellen Release am 30. September verfügbar.
Die Standard Edition von Train Sim World 6 erscheint ebenfalls zum offiziellen Release am 30. September.
Das Train Sim World: Free Starter Pack kann ab dem 30. September heruntergeladen werden und ist bis zum 30. November verfügbar. Spieler, die sich dafür entscheiden, behalten die Demo-Inhalte dauerhaft in ihrer Sammlung.
Ganz interessant da werden viele Stunden ohne richtiges zeil rein gepumpt
Die einzige Serie, die Ableger noch schneller produziert als call of Duty.
Finde ab Teil 2 hätten Updates gereicht. Seitdem jedes Jahr eins rauskommt habe ich irgendwie den Elan verloren für dieses Spiel, obwohl ich bei Teil 1 echt viel Zeit investiert habe