Train Sim World 6: Abfahrt im Early Access

Train Sim World 6 startet mit einem fünftägigen Early Access für Spielerinnen und Spieler, die die Deluxe- oder Special Edition vorbestellt haben.

Kompatible Inhalte (bestehende Strecken und Züge aus dem Katalog) sind ab dem offiziellen Release am 30. September verfügbar.

Die Standard Edition von Train Sim World 6 erscheint ebenfalls zum offiziellen Release am 30. September.

Das Train Sim World: Free Starter Pack kann ab dem 30. September heruntergeladen werden und ist bis zum 30. November verfügbar. Spieler, die sich dafür entscheiden, behalten die Demo-Inhalte dauerhaft in ihrer Sammlung.