Train Sim World 6: Neuer Teil erstmals mit Zufallsereignissen

Nach der ersten Ankündigung des Titels im Juli veranstaltete Dovetail Games kürzlich die Dovetail Direct-Präsentation, bei der alle neuen Züge, Strecken und Funktionen offiziell vorgestellt wurden, auf die sich Eisenbahnfans bei Erscheinen des Spiels freuen können.

Train Sim World 6 erscheint am 30. September 2025 (25. September für Vorbestellungen der Deluxe-/Special Edition) für Windows-PC, PlayStation und Xbox und kann ab sofort vorbestellt werden.

In diesem Jahr können sich die Spieler auf eine wichtige neue Funktion freuen: die Einführung von zufälligen Ereignissen und Zugstörungen, die sich ein- und ausschalten lassen, damit keine zwei Fahrten jemals gleich sind.

Von Signalverzögerungen bis hin zu Geschwindigkeitsbeschränkungen müssen die Spieler wachsam bleiben, um unvorhersehbare Herausforderungen zu meistern. Das Spiel führt die Spieler durch die Bewältigung dieser unvorhersehbaren Ereignisse, damit sie ihre Fahrt fortsetzen und ihr Ziel erreichen können.

Das Thema „Unvorhergesehenes“ wird durch neue Strecken und Züge für die Serie fortgesetzt. In den USA geht es mit NJ TRANSIT an die Ostküste, durch die Vororte von New Jersey, sowohl mit alten als auch mit modernen Triebfahrzeugen.

Spieler in Großbritannien können den Nervenkitzel einer Fahrt entlang der Riviera Line erleben, die oft als eine der schönsten Eisenbahnstrecken Großbritanniens bezeichnet wird. Diese Strecke markiert auch die lang erwartete Rückkehr der Marke GWR in die Serie.

In Europa können Spieler zwischen Dresden und Leipzig, dem größten Bahnhof Europas, mit einer Vielzahl von Güter-, Personen-, Hochgeschwindigkeits- und Rangierdiensten über den Horizont hinausfahren.

Zum ersten Mal werden in der Deluxe Edition brandneue Züge für alle drei Strecken verfügbar sein: der vielfach gewünschte CrossCountry Voyager, die Dual-Power-Lokomotive ALP-45 und der kräftige Rangierlok BR 294.

Die Special Edition enthält alle Inhalte der Standard- und Deluxe-Edition sowie fünf Strecken aus dem Backkatalog und die dazugehörigen Züge aus einer größeren Auswahl an Ländern, darunter Österreich, die Niederlande und Wales.

Zur Immersion trägt auch die vollständige Implementierung von Passagier- und Bahnsteigsansagen bei, wobei Haltestellen und Zugabfahrten auf den drei Kernstrecken akustisch angekündigt werden.

Spieler können Train Sim World 6 mit dem kostenlosen Starterpaket des Spiels kostenlos ausprobieren, das ab dem Start bis zum 11. November 2025 verfügbar ist. Dieses umfasst Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven innerhalb der Demostrecke des Trainingszentrums sowie Tutorials und Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass die Serie mit mehreren zukünftigen Add-ons für Train Sim World 6 neue Horizonte erschließen wird, darunter Strecken in neuen Ländern wie Portugal und Tschechien sowie eine neue Strecke in den USA und ein erster Einblick in das Gameplay der japanischen Tadami-Linie.

Wie gewohnt können Spieler ihre bestehende Sammlung von Strecken und Zügen in Train Sim World 6 übernehmen.