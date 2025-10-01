Train Sim World 6: Neuer Teil mit Zufallsereignissen erschienen

Train Sim World 6 fährt mit neuen Zügen und zufälligen Ereignissen ein, und das kostenlose Starter-Pack ist zurückgekehrt.

Mit Train Sim World 6 ist jetzt die neueste Ausgabe der Zugsimulationsreihe für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation- und Xbox-Systeme erschienen.

Fans freuen sich auf eine Reihe neuer Züge auf drei neuen Strecken sowie unvorhersehbare neue Funktionen, die sowohl neue als auch langjährige Spieler auf Trab halten werden!

Eine der von der Community am häufigsten gewünschten Funktionen, die umschaltbaren Zufallsereignisse und Zugstörungen, wurde zum ersten Mal in Train Sim World 6 eingeführt, sodass keine zwei Fahrten jemals gleich sind.

Die Spieler müssen wachsam bleiben, um unvorhersehbare Herausforderungen zu meistern, die von Scheibenwischer- und Scheinwerferausfällen bis hin zu Dieselmotorausfällen und Signalverzögerungen reichen.

Das Spiel führt die Spieler durch die Bewältigung dieser unerwarteten Ereignisse, damit sie ihre Fahrt fortsetzen und ihr Ziel erreichen können.

Neue Inhalte werden in Form von neuen Strecken und Zügen hinzugefügt. Die Morristown Line von NJ TRANSIT präsentiert die Vororte von New Jersey sowohl mit alten als auch mit modernen Triebfahrzeugen. Britische Zugführer erleben den Nervenkitzel einer Fahrt entlang der Riviera Line, die oft als eine der schönsten Eisenbahnstrecken Großbritanniens bezeichnet wird.

Und in Europa können Spieler zwischen Dresden und Leipzig, dem größten Bahnhof Europas, mit einer Vielzahl von Güter-, Personen-, Hochgeschwindigkeits- und Rangierdiensten über den Horizont hinaus fahren.

Zum ersten Mal werden in der Deluxe Edition von Train Sim World 6 brandneue Züge für alle drei Strecken verfügbar sein: der vielfach gewünschte CrossCountry Voyager, die Dual-Power-Lokomotive ALP-45 und der kräftige Rangierzug BR 294.

Die Special Edition enthält alle Inhalte der Standard- und Deluxe-Editionen sowie fünf Strecken aus dem Back-Katalog und die dazugehörigen Züge aus einer größeren Auswahl an Ländern, darunter Österreich, die Niederlande und Wales.

Zur Immersion trägt auch die vollständige Implementierung von Fahrgast- und Bahnsteiganzeigen bei, wobei Haltestellen und Zugabfahrten auf den drei Kernstrecken akustisch angekündigt werden. Außerdem wurde eine dynamische Fahrgastatmosphäre hinzugefügt, die je nach Anzahl der Fahrgäste im Zug variiert.

Ebenfalls verfügbar ist das Train Sim World: Free Starter Pack. Dieses enthält Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven innerhalb der Demo-Strecke des Trainingszentrums sowie Tutorials und Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.

Es kann bis zum 11. November 2025 kostenlos heruntergeladen und dauerhaft behalten werden. Es enthält weder die drei Kernstrecken noch neue Funktionen.

Spieler der kostenpflichtigen und kostenlosen Version des Spiels können sich in den kommenden Monaten auf neue Zusatzinhalte freuen, darunter mehrere angekündigte Add-ons für Train Sim World 6, die Strecken in neuen Ländern wie Portugal und Tschechien abdecken, sowie die mit Spannung erwartete erste japanische Strecke: die Tadami-Linie.