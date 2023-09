Transformers: Earthspark Expedition: Transformers-Erfinder gewährt Einblicke

Das neueste Spiel zu dem bekannten Franchise um Optimus Prime und seine Autobots geht mit Transformers: Earthspark Expedition in die nächste Runde. Wie es mit dem Spiel weitergehen soll, und vor allem, was aus der Comic-Vorlage in Zukunft wird, verrät euch Simon Furman in einem kurzen Video.

Ebenso zur Entwicklungsphase erhaltet ihr ein paar Eindrücke des Zeichners. So war es für ihn eine komplett neue Erfahrung, für ein Spiel zu schreiben. Da die eigene Kreativität zwar vorhanden ist, aber andere diese umsetzen müssen. Oft verstand sich der 62-Jährige eher wie ein Teamleiter, statt wie ein Zeichner oder Geschichtenschreiber.

Wenn das Spiel bislang an euch vorbeiging, und ihr jetzt neugierig seid, schaut in unsere News zur Ankündigung.