Transformers: Galactic Trials: Rennspiel und Rogue-Lite vereinen sich

Outright Games, der führende Herausgeber von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, freut sich, in Zusammenarbeit mit Hasbro, einem führenden Spielzeug- und Spielehersteller, erste Details zu seinem kommenden Videospiel Transformers: Galactic Trials zu enthüllen.

Das von 3DClouds entwickelte und auf der kultigen Transformers-Marke basierende, einzigartige Rennabenteuer mit Rogue-Lite-Elementen bietet den Fans eine intensive Mischung aus Arcade-Rennen und Roboterkampf.

Nachdem der böse NEMESIS PRIME die Prime-Relikte gestohlen hat, müssen sich die AUTOBOTS und DECEPTICONS auf ein rasantes Abenteuer begeben, um diese Artefakte zurückzuholen und die unglaublichen Kräfte zu kontrollieren, die sie verleihen.

Fans können in die Rolle der kultigen AUTOBOTS oder DECEPTICONS wie Bumblebee, Megatron, Elita-1 und Optimus Prime schlüpfen und über die Rennstrecken rasen, um Reliquien zu sammeln und Gegner zu besiegen.

Das Gameplay umfasst sowohl traditionelle Arcade-Rennen in Fahrzeugform als auch dynamische Kämpfe in Bot-Form, bei denen die Spieler Feinde besiegen und es bis zur Ziellinie schaffen müssen.

Wenn die Spieler vorankommen und neue Relikte sammeln, verbessern sie ihre Fähigkeiten und schalten neue ikonische spielbare Charaktere und Skins frei.

Es stehen zwei Spielmodi zur Verfügung: Spielt Galactic Trials, um im Einzelspielermodus durch die Level zu kommen und Relikte zu sammeln. Im Arcade-Modus könnt ihr mit einem Freund im lokalen 2-Spieler-Multiplayermodus ein schnelles Rennen bestreiten und mit eurer Strecke, eurem Charakter und euren Waffen ein individuelles Rennerlebnis schaffen oder an ortsbezogenen Spezialturnieren teilnehmen.

Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games, sagte: „Es war uns eine Freude, unsere Zusammenarbeit mit Hasbro fortzusetzen und in die Welt von Transformers zurückzukehren. Da 2024 der 40. Jahrestag dieser kultigen IP gefeiert wird, freuen wir uns sehr, das erste Konsolen-Rennspiel in der Geschichte des Franchise zu veröffentlichen. Durch die Einbeziehung von Rogue-Lite-Elementen ergänzt das Gameplay von TRANSFORMERS: Galactic Trials die dynamischen Transformers-Roboter.“

„Transformers feiert sein 40-jähriges Bestehen zusammen mit der Kinopremiere des ersten vollständig CG-animierten Films Transformers One. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Outright Games fortzusetzen und eine epische Reise zu enthüllen, die das bleibende Vermächtnis der kultigen Marke widerspiegelt“, sagte Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing bei Wizards of the Coast und Hasbro.

„Mit einem fesselnden Gameplay und einer Geschichte, die alte und neue Fans anspricht, wird Transformers: Galactic Trials mit Sicherheit für Begeisterung sorgen. Mit diesem brandneuen Transformers-Rennerlebnis bauen wir unser digitales Angebot durch strategische Lizenzierung und interne Entwicklung weiter aus und wir können es kaum erwarten, dass die Transformers-Fans sehen, was wir noch alles auf Lager haben.“