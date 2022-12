Transformers: Reactivate: Offizieller Ankündigungs-Trailer zum Online-Actionspiel

Während der The Game Awards-Show wurde das kommende Online-Actionspiel Transformers: Reactivate per offiziellem Ankündigungs-Trailer vorgestellt.

Der Titel ist ein Online-Action-Spiel für 1 bis 4 Spieler, das in Zusammenarbeit mit Hasbro, Inc. entwickelt wird. Dieses Koop-Spiel für PC und Konsolen bietet Spielern eine ganz neue Geschichte in der Welt der Transformers.

Die Menschheit steht der größten Bedrohung aller Zeiten gegenüber. Und hat bereits verloren. Die Erde gehört den Menschen nicht mehr, sie gehört nun ihnen. Die letzte Hoffnung ruht auf den Schultern der Autobots.

Spieler können mit einigen ihrer einzigartigen und wuchtigen Lieblingsbots spielen und im Kampf gegen die Legion – die größte Bedrohung, der sich die Autobots je stellen mussten – nahtlos zwischen Fahrzeug- und Roboterform wechseln.

Richard Jolly, Geschäftsführer von Splash Damage, sagt: „Da ich in den 80er-Jahren mit den Transformers der ersten Generation aufgewachsen bin, nehmen sie einen besonderen Platz in meinem Herzen ein. Daher ist es mir Ehre und Privileg zugleich, mit einem derart geschätzten Franchise zu arbeiten. Wir wissen, dass sich die Fans schon lange auf ein neues Spiel freuen – und jetzt werden wir ihnen geben, was sie verdienen.“

Eugene Evans, Senior Vice President of Business Development & Digital Licensing bei Hasbro, sagt: „Die Fans haben schon lange auf ein neues Spiel gewartet, das sie in unsere ikonische TRANSFORMERS-Welt führt. Mit Stolz erlauben wir einen ersten Blick an einem der größten Abende für Videospiele. Splash Damage hat ein atemberaubendes Portfolio mit einigen äußerst berühmten Marken und eine stark ausgeprägte kreative Leidenschaft für die TRANSFORMERS-Marke. Wir sind zuversichtlich, dass TRANSFORMERS: REACTIVATE in der TRANSFORMERS-Community ein Hit werden wird und die Blueprint 2.0-Strategie von Hasbro bestätigt, die die Entwicklung von erstklassiger Markenunterhaltung über mehrere Kategorien und Plattformen hinweg – einschließlich von Videospielen – zum Ziel hat.“

Das Spiel erscheint für PC und Konsolen. Die geschlossene Beta ist für das Jahr 2023 geplant. Weitere Informationen zum von Splash Damage für Konsolen und PC entwickelten Spiel liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.