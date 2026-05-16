Transformers: Leak enthüllt geheimes neues Spiel mit frühem Playtest-Start

Ein neuer Leak sorgt aktuell in der Gaming-Community für Aufmerksamkeit rund um die Marke Transformers. Demnach soll sich ein neues Spiel im Franchise in Entwicklung befinden, das offenbar schon bald in eine Playtest-Phase startet.

Im Zentrum der Informationen steht ein Bericht aus der Community, der sich auf Aussagen des YouTube-Creators RoboGamer1HD sowie weitere Quellen aus dem Umfeld der Marke stützt. Diese sprechen von mehreren interessanten Details zum angeblich neuen Projekt.

Laut den kursierenden Angaben:

Ein neues Transformers-Spiel befindet sich angeblich in Entwicklung bei einem bislang nicht genannten Studio

Eine externe Agentur soll bereits geheime Einladungen für Playtests verschickt haben

Das Studio soll die Rechte an der G1-Ära von Transformers besitzen

Eine Vorregistrierung könnte bereits im Juli starten

Zusätzlich wird erwähnt, dass es bereits früher Hinweise auf mögliche Projekte im Umfeld von Microsoft gab, die ebenfalls mit Transformers in Verbindung stehen könnten. Ob es sich dabei um ein AAA-Projekt, ein Live-Service-Spiel oder ein Mobile-Titel handelt, ist derzeit völlig unklar.

Wichtig bleibt: Die Informationen sind aktuell unbestätigt und sollten entsprechend als Gerücht eingeordnet werden. Die Quelle selbst betont, dass weitere Details noch ausstehen und sich die Lage jederzeit ändern kann.

Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnte das Franchise nach längerer Pause wieder ein neues großes Videospiel erhalten.