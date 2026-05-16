Transformers: Leak enthüllt geheimes neues Spiel mit frühem Playtest-Start

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Image: Activision

Transformers-Leak deutet auf neues Spiel mit bevorstehenden Playtests hin.

Ein neuer Leak sorgt aktuell in der Gaming-Community für Aufmerksamkeit rund um die Marke Transformers. Demnach soll sich ein neues Spiel im Franchise in Entwicklung befinden, das offenbar schon bald in eine Playtest-Phase startet.

Im Zentrum der Informationen steht ein Bericht aus der Community, der sich auf Aussagen des YouTube-Creators RoboGamer1HD sowie weitere Quellen aus dem Umfeld der Marke stützt. Diese sprechen von mehreren interessanten Details zum angeblich neuen Projekt.

Laut den kursierenden Angaben:

  • Ein neues Transformers-Spiel befindet sich angeblich in Entwicklung bei einem bislang nicht genannten Studio
  • Eine externe Agentur soll bereits geheime Einladungen für Playtests verschickt haben
  • Das Studio soll die Rechte an der G1-Ära von Transformers besitzen
  • Eine Vorregistrierung könnte bereits im Juli starten

Zusätzlich wird erwähnt, dass es bereits früher Hinweise auf mögliche Projekte im Umfeld von Microsoft gab, die ebenfalls mit Transformers in Verbindung stehen könnten. Ob es sich dabei um ein AAA-Projekt, ein Live-Service-Spiel oder ein Mobile-Titel handelt, ist derzeit völlig unklar.

Wichtig bleibt: Die Informationen sind aktuell unbestätigt und sollten entsprechend als Gerücht eingeordnet werden. Die Quelle selbst betont, dass weitere Details noch ausstehen und sich die Lage jederzeit ändern kann.

Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnte das Franchise nach längerer Pause wieder ein neues großes Videospiel erhalten.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 85370 XP Untouchable Star 3 | 16.05.2026 - 11:02 Uhr

    Schlacht um Cybertron konnte ich leider nie spielen, obwohl es ganz gut gewesen sein soll

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  3. RumRoGERs 150685 XP God-at-Arms Bronze | 16.05.2026 - 11:44 Uhr

    boa hoffentlich. Ich fand Transformers als Kind so unglaublich genial. Der Film hatte damals auch so einen genialen Soundtrack.
    Hoffentlich kommt da was richtig wuchtiges auf uns zu. 😀

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  4. Rotten 122565 XP Man-at-Arms Silber | 16.05.2026 - 12:10 Uhr

    Vielleicht machen se ma ein gutes game zu dem franchise 😅 wäre och mit einem side scroller im Comic style der 90 er zufrieden 😹

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  5. Katanameister 427920 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 16.05.2026 - 12:25 Uhr

    Hätte auf jeden Fall mal ein Spiel verdient, nachdem schon eins eingestellt wurde in der Vergangenheit.

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