Transport Fever 2 Console Edition: Aufbau eines Imperiums präsentiert

Nacon hat ein neues Gameplay-Video zum Aufbau des Transport-Imperiums in Transport Fever 2: Console Edition veröffentlicht.

Transport Fever 2: Console Edition ist ein Tycoon-Spiel, in dem es gilt, ein Transportunternehmen zu gründen und die gesamte Infrastruktur zu entwickeln, die für das Wachstum des Betriebes erforderlich ist.

Indem Fracht und Passagiere transportiert werden, wird ein Transportimperium aufgebaut und ein Beitrag zur globalen Wirtschaft geleistet. Urban Games hat das Spiel jetzt für Konsolen angepasst, um das Erlebnis noch mehr Fans zugänglich zu machen.

Der Wohlstand des Transportunternehmens ist eng mit dem Wachstum der umliegenden Städte verbunden. Je mehr sich die Städte ausdehnen und miteinander verbunden werden, desto mehr muss das eigene Unternehmen eine wachsende Zahl von Fahrgästen und Waren abfertigen, wodurch die Einnahmen erhöht werden.

Dieses Ziel wird durch die Diversifikation des Verkehrsangebots und eine Vielzahl von angebotenen Dienstleistungen, darunter Bus, Bahn, Flugzeug, Schiff und andere, erreicht. Auf diese Weise lassen sich neue Gebiete innerhalb einer Stadt leichter bedienen und mit anderen Stadtgebieten verbinden. So können auch die Frequenz und die Kapazität der Verkehrsmittel erhöht, die Linien modernisiert und der Verkehrsfluss verbessert werden.

Nacon liefert jetzt ein Video mit neun Minuten Gameplay zu Transport Fever 2: Console Edition. Seit 2019 erlaubt Transport Fever 2 Spielerinnen und Spielern auf dem PC ihr eigenes Transport-Imperium zu errichten. Nächste Woche kommen auch Konsolenbesitzer in den Genuss von mehr als 170 Jahre realistischer Technologiegeschichte.

Nacon zeigte jetzt einige Spielszenen aus der Konsolenversion. Dabei erfahrt ihr mehr über die Errichtung der nötigen Verkehrsinfrastruktur für die Versorgung der Welt. Nihat Isik, Entwickler bei Urban Games, kommentiert zudem im Gameplay-Video einige der Mechanismen, mit denen das Imperium am Beispiel einer fiktiven tropischen Insel in den 1970er-Jahren entwickelt werden kann.

Transport Fever2: Console Edition erscheint am 9. März 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Es wird eine verbesserte Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und eine an die Controller angepasste Steuerung geboten.

Transport Fever 2: Console Edition ist das erste Transportmanagement-Spiel auf Konsolen und beinhaltet folgende Features:

Den Bau aller Verkehrsverbindungen, die für das Wachstum einer Stadt erforderlich sind, von 1850 bis heute

Die Entwicklung komplexer Verkehrsverbindungen mit fortschrittlichen interaktiven Konstruktionswerkzeugen

Die Steuerung rund 200 echter und historischer Fahrzeuge: Züge, Busse, Straßenbahnen, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe

Die Erstellung eigener Karten auf drei verschiedenen Landschaftstypen

Den Aufstieg zum wichtigen Akteur in der Wirtschaft der Stadt durch Verbesserung von Verkehr und Handel: Transport von Passagieren und Lieferung von Rohstoffen und Konsumgütern