Transport Fever 3: Erste Einblicke in die zentralen Tycoon-Mechaniken

Urban Games freut sich bekanntzugeben, dass Transport Fever 3 am Tag der Veröffentlichung ebenfalls für Mac und Linux erscheinen wird.
Zu diesem Anlass hat Urban Games die vierte Folge der „First Look”-Reihe zu Transport Fever 3 veröffentlicht. Diese beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Tycoon-Gameplays des erfolgreichen Franchises sowie dem bislang ausgefeiltesten Städtewachstumssystem.
Die neueste Folge zeigt, wie Transport Fever 3 aus der klassischen Tycoon-Formel ein lebendiges, in sich verknüpftes Ökosystem schafft, in dem jede Entscheidung unmittelbar die wirtschaftliche und physische Entwicklung der Welt beeinflusst. Dadurch bietet das Spiel sowohl neuen als auch erfahrenen Spielerinnen und Spielern ein umfangreicheres und spannenderes Erlebnis im späteren Spielverlauf.
Bei Zügen bin ik raus, war als kind toll mit der Eisenbahn im Keller ✌🏻😅 danach war das Interesse wech ✌🏻
Genügend Abwechslung ist da mit den ganzen Transportmitteln 😅.
Gefällt mir gut. Da könnte ich schwach werden.