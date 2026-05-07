Transport Fever 3: Paradox übernimmt Publishing des Spiels

Paradox Interactive wird Publisher von Transport Fever 3 und stärkt die Simulation für 2026.

Für Transport Fever 3 wurde eine Publishing-Partnerschaft zwischen Paradox Interactive und Urban Games offiziell bestätigt, wodurch der kommende Serienteil weltweit gemeinsam veröffentlicht wird.

Die Kooperation vereint zwei Unternehmen, die beide für spielerzentrierte Management- und Simulationskonzepte bekannt sind. Während Urban Games weiterhin für die Entwicklung verantwortlich bleibt, bringt Paradox Interactive seine Erfahrung im Publishing und im Bereich komplexer Managementspiele in das Projekt ein.

Im Fokus des neuen Serienteils steht der Aufbau und die Verwaltung umfangreicher Transportnetzwerke. Spieler entwickeln eigene Imperien über Schienen, Straßen, Seewege und Flugrouten hinweg und müssen dabei wirtschaftliche sowie infrastrukturelle Entscheidungen treffen.

Erstmals umfasst das Spiel vier unterschiedliche Klimazonen: gemäßigt, trocken, tropisch und subarktisch. Jede dieser Regionen basiert auf einer erweiterten Terrain-Generierung und bringt eigene Herausforderungen sowie neue Gameplay-Möglichkeiten mit sich.

Die Spielwelt wird vollständig simuliert und entwickelt sich dynamisch weiter. Städte und Industrien reagieren auf die Entscheidungen der Spieler, wodurch sich Transportbedarfe und wirtschaftliche Strukturen kontinuierlich verändern.

Für den Aufbau stehen mehr als 250 detaillierte Fahrzeuge aus über einem Jahrhundert Transportgeschichte zur Verfügung. Neben klassischen Optionen wie Zügen, Bussen, Trams, Trucks, Schiffen und Flugzeugen werden erstmals auch Helikopter integriert.

Seitens Urban Games wird die Partnerschaft als konsequente Weiterentwicklung der eigenen Vision beschrieben, während Paradox Interactive die Simulation als passende Ergänzung für das eigene Portfolio einordnet und die Tiefe sowie den Umfang des Spiels hervorhebt.

Die Vereinbarung umfasst ausschließlich das Publishing von Transport Fever 3 und beinhaltet keine Rechte an geistigem Eigentum.

Transport Fever 3 erscheint im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.