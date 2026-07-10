Transport Fever 3: Über 300 Fahrzeuge und zahlreiche neue Features im First Look Video

Transport Fever 3 erfüllt Community-Wünsche mit über 300 Fahrzeugen und neuen Tycoon-Features.

Transport Fever 3 zeigt sich in einer neuen First Look-Episode von seiner bislang umfangreichsten Seite. Urban Games und Paradox Interactive haben einen ausführlichen Deep Dive veröffentlicht, der zahlreiche neue Gameplay-Features, mehr als 300 Fahrzeuge, überarbeitete Spielsysteme und viele lang gewünschte Community-Wünsche präsentiert.

Die mittlerweile fünfte Episode der First Look-Reihe gibt einen umfassenden Einblick in die Weiterentwicklung des Transport-Tycoons. Im Mittelpunkt stehen dynamischere Landschaften, überarbeitete Industrien, neue Infrastruktur- und Fahrzeugsysteme, ein erweitertes Karrieresystem sowie leistungsfähigere Kreativ- und Modding-Tools.

Dynamischere Welt und neue Spielmechaniken

Die Spielwelt von Transport Fever 3 soll lebendiger und realistischer wirken als in den Vorgängern. Dafür sorgen unter anderem ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus, wechselnde Wetterbedingungen sowie deutlich realistischere Animationen von Fahrzeugen und Passagieren.

Auch unter der Oberfläche wurde das Wirtschaftssystem umfangreich erweitert. Industrien entstehen künftig dynamisch abhängig von ihrer Umgebung und den jeweiligen Klimazonen. Gleichzeitig müssen Transportnetzwerke flexibler geplant werden, da unterschiedliche Frachttypen erstmals individuelle Lieferzeiten besitzen.

Während Lebensmittel möglichst schnell ihr Ziel erreichen sollten, dürfen Rohstoffe wie Kohle oder Stein deutlich länger unterwegs sein. Pünktliche Lieferungen zählen künftig zu den sechs entscheidenden Voraussetzungen für maximales Städtewachstum.

Mehr als 300 Fahrzeuge zum Release

Mit über 300 Fahrzeugen im Basisspiel wächst der Fuhrpark der Serie deutlich an. Spieler können je nach Transportauftrag zwischen Lastwagen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen oder Helikoptern wählen und dabei Kosten, Geschwindigkeit und Effizienz gegeneinander abwägen.

Schnellere Transportmittel ermöglichen kürzere Lieferzeiten, verursachen allerdings höhere Betriebskosten. Dadurch soll jede Transportentscheidung deutlich mehr strategisches Gewicht erhalten.

Tieferes Tycoon-System

Auch der Unternehmensaufbau wurde erweitert. Erfolgreiche Transportnetzwerke fördern das Wachstum mehrerer Städte gleichzeitig und steigern den Firmenrang.

Mit jedem Fortschritt werden neue Vorteile freigeschaltet. Dazu gehören nicht nur optische Anpassungen des Firmensitzes, sondern auch komplett neue Spielmechaniken wie:

Prospektion neuer Ressourcen

Marketingkampagnen

zusätzliche Managementsysteme

weitere Unternehmensvorteile

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Urban Games hat außerdem die Benutzeroberfläche grundlegend modernisiert. Besonders der Linienmanager wurde umfangreich verbessert.

Linien, Fahrzeuge und Stationen lassen sich nun zentral in einer Ansicht verwalten und direkt mit der 3D-Spielwelt verknüpfen. Dadurch sollen Strecken schneller angepasst, erweitert und optimiert werden können.

Modding von Beginn an

Bereits zum Verkaufsstart wird Transport Fever 3 umfangreiche Modding-Unterstützung bieten.

Neben komplett neuen Modding-Tools steht Spielern das bereits angekündigte Curated Mods Program zur Verfügung. Dadurch sollen kostenlose Mods plattformübergreifend bereits ab dem ersten Tag verfügbar sein.

Transport Fever 3 erscheint 2026 für PC, Mac, Linux, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das neue First Look-Video zeigt bereits zahlreiche Gameplay-Szenen und vermittelt einen ausführlichen Eindruck davon, wie sich die Wirtschaftssimulation gegenüber ihren Vorgängern weiterentwickelt.