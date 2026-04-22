Transport Fever 3: Urban Games kündigt Curated Mods-Programm an

Modding war schon immer ein zentraler Bestandteil der Transport Fever Reihe.

Urban Games hebt mit der Einführung des Curated Mods Program die Unterstützung für Mods auf ein völlig neues Niveau.

Das Programm gewährt einigen der besten Moddern des Genres frühzeitig Zugriff auf das Spiel und ermöglicht damit bereits zum Release eine spannende Auswahl an hochwertigen, von den Entwicklern unterstützten Mods.

Urban Games nimmt ab sofort Bewerbungen für neue Teilnehmende entgegen und wird das Curated Mods Program auch nach dem Release weiter ausbauen. Zusätzlich gab Urban Games heute bekannt, dass in Kürze vertrauliche Closed Beta Tests auch für Konsolen starten.

Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der allgemeinen Stabilität und Performance, um so noch mehr Feedback aus der Community einfließen zu lassen.

Mit mehr als 15.000 individuellen Mods, die derzeit im Steam Workshop von Modding-Communities aus der ganzen Welt verfügbar sind, gilt Transport Fever 2 seit Langem als besonders modderfreundliches Spiel.

Transport Fever 3 baut auf diesem Fundament auf und bietet Moddern neu noch mächtigere Tools. Dabei wurde nahezu jede neue Funktion mit Blick auf Modbarkeit entwickelt und alle Mods sind plattformübergreifend über den integrierten Mod Hub verfügbar.

Zudem geht Urban Games noch einen Schritt weiter, um sicherzustellen, dass Spieler ihr Erlebnis von Anfang an individuell gestalten können. Eine handverlesene Auswahl von mehreren Dutzend bekannten Moddern aus Transport Fever 2 und ähnlichen Titeln arbeitet seit Anfang 2026 im Rahmen des Curated Mods Program eng mit dem Team zusammen an neuen Mod-Inhalten. Die Spieler dürfen sich auf eine internationale und ikonische Auswahl an Mods freuen, die bereits ab Release später in diesem Jahr im Mod Hub verfügbar sein wird.

Um noch mehr Community-Feedback einfließen zu lassen, werden die ersten dieser Mods im Rahmen von Urban Games’ geschlossenem Beta-Programm bereits im Spiel getestet.

Die letzte Testrunde auf dem PC wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen und die erste Konsolen-Beta steht kurz bevor.

Das Curated Mods Program ermöglicht es den besten Moddern in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams von Urban Games neue Mods zu kreieren.

Sie erhalten dabei einen einzigartigen Entwickler-Support, Vorabzugang zum Spiel und haben die Möglichkeit, mit ihren Rückmeldungen und ihrer Expertise die finale Entwicklung der Moddingtools zu beeinflussen.

Gleichzeitig werden sie von Urban Games mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt und ihre Mods werden im Spiel speziell gekennzeichnet, so dass sowohl neue Spieler als auch Veteranen diese qualitativ herausstechenden Mods direkt erkennen können.

Urban Games möchte jedoch mit dem Curated Mods Program nicht nur bis zum Release, sondern auch darüber hinaus fortführen, um so eine noch größere Anzahl an neuen Mods zu garantieren und noch viel wichtiger, um der Community etwas zurückzugeben.

Dabei beschränkt sich das Curated Mods Program nicht nur auf neue Fahrzeuge und Assets, sondern beinhaltet auch Script-Mods, Savegames und sogar neue Lokalisierungen. Es gibt zudem eine viel größere Auswahl an Mods für die Konsolen, da Transport Fever 3 als eines der ersten Spiele überhaupt ein vollautomatisches Mod-Freigabesystem mit an Bord hat.

Dieses System wurde in enger Zusammenarbeit mit Sony und Microsoft entwickelt und sorgt für weniger Einschränkungen und mehr kreative Freiheit für Mod-Autoren.

Um am Curated Mods Program teilnehmen zu können, müssen Modder verschiedene Kriterien erfüllen, darunter müssen sie einen „Track-Record“ an bereits erstellten, positiv bewerteten und populären Mods für Transport Fever 2 oder ähnliche Titel des Genres vorweisen können.

Die genauen Spezifikationen und ein Formular für neue Bewerbungen gibt es hier.

Damit endet der Community Support von Urban Games jedoch nicht. Um noch mehr Feedback sammeln und ins Spiel einfließen lassen zu können, wurden bereits mehrere Closed Beta Tests mit einigen tausend eingeladenen Teilnehmern durchgeführt – und eine neuer mit Fokus auf die Konsolenspieler steht kurz bevor.

Die Transport Fever Serie durfte in der jüngeren Vergangenheit ein großes Fanbase-Wachstum in der Konsolenspielerschaft verzeichnen, was es für Urban Games umso wichtiger macht, bereits am Releasetag das bestmögliche Produkt für PC-Spieler (Windows, Mac und Linux) sowie für Spieler der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S bereitzuhalten.