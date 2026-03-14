Trash Goblin: Konsolen-Version mit „New Horizons“ Update ab 26. März

0 Autor: , in News / Trash Goblin
Übersicht

Trash Goblin startet auf Konsolen – werdet bald der verrückteste Goblin-Shopkeeper!

kommt endlich auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch – inklusive des 1.4 „New Horizons“-Updates, das neue Quests, zurückkehrende Charaktere, neue Gegenstände, kosmetische Anpassungen und Verbesserungen enthält.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Goblin-Shopkeepers: findet vergrabene Schätze, reinigt sie, restauriert sie und kombiniert sie zu noch kurioseren Kreationen, um die besonderen Wünsche eurer Kunden zu erfüllen.

Mit 339 verschiedenen Gegenständen, 40 bunten NPCs und über 120 Quests bietet Trash Goblin ein entspanntes, kreatives Spielerlebnis voller Upcycling und Shop-Management.

Highlights der Konsolen-Version:

  • Hunderte Gegenstände und Kombinationen: Über 1000 Möglichkeiten, Gegenstände zu reinigen, restaurieren, kombinieren und verkaufen.
  • Drei Mini-Spiele für die Schatzpflege: Nutzt Werkzeuge wie Kaffeekanne, Einweichtonne und mehr.
  • Shop-Erweiterung & Anpassung: Regale, Lagermöglichkeiten, Dekorationen und Kosmetik-Optionen.
  • Vier Verkaufsorte & 40 einzigartige NPCs: Lernt eure Kunden kennen, erstellt personalisierte Kreationen.
  • Neue Inhalte des „New Horizons“ Updates: Quests, Gegenstände, Achievements, kosmetische Items.
  • Über 20 Stunden Story-Content & endloses Gameplay.

Andrew Smith, Creative Director bei Spilt Milk Studios, sagt:

„Wir freuen uns riesig, Trash Goblin endlich Konsolenspielern zugänglich zu machen. Wir können es kaum erwarten, neue Goblin-Shopkeeper willkommen zu heißen und sie die Freude am Reinigen, Restaurieren und Upcycling ihrer eigenen kuriosen Schätze erleben zu lassen!“

Verfügbarkeit: Trash Goblin ist ab 26. März 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort