Trash Quest: Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben

Willkommen in der Welt von Trash Quest, einem Pixel-Art-Plattformer, in dem eure Aufgabe darin besteht, euch durch das Labyrinth der Räume der Raumstation zu kämpfen, indem ihr zahlreiche Gegner mithilfe von gesammelten Power-Ups besiegt!

Ihr mögt schwierige Spiele? Sind „Veteran“ oder „Albtraum“ Grundstufen für euch? Dann solltet ihr Trash Quest ausprobieren. Die Premiere auf Xbox One und Xbox Series X|S ist am 10. Dezember und auf Nintendo Switch am 16. Dezember. Schaut euch dieses neue Video weiter unten an, um mehr über das Spiel zu erfahren.

Dieser niedliche Metroidvania-Plattformer ohne Checkpoints, mit dynamischer Action und toller Grafik von Francis Vace kommt dank RedDeer.games auf Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.