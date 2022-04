Trek to Yomi: Spiel schnetzelt ab dem 5. Mai im Xbox Game Pass

Autor:, in / Trek to Yomi

Trek To Yomi von Devolver Digital und Flying Wild Hog erscheint am 5. Mai und landet direkt im Xbox Game Pass.

Trek To Yomi, das Samurai-Cinematic-Action-Adventure, erscheint am 5. Mai für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One und gleichzeitig im Game Pass. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten einen Rabatt von 10 %.

Bushido-Enthusiasten können sich eine Pause vom Studium der Klinge gönnen, um die wunderschöne Atmosphäre von Trek to Yomi in einem neu veröffentlichten erweiterten Gameplay-Video zu genießen, das den Beginn von Hirokis Reise zur Vergeltung zeigt:

Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, dann lest euch die Trek to Yomi Vorschau von XboxDynasty durch, denn wir durften das Spiel schon für euch anspielen.