Trenches: WW1 Survival-Horrorspiel veröffentlicht

Autor:, in / Trenches

Indie-Publisher Ratalaika Games kündigt zusammen mit Entwickler Steelkrill Studio das WW1-Survival-Horror-Erlebnis Trenches an, das ab sofort erhältlich ist. Das atmosphärische Setting des Spiels, das für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zum Preis von 9,99 EUR erhältlich ist, erinnert an eine Zeit, die euch einen Schauer über den Rücken jagen soll.

Im Trenches Trailer gibt es einige erste Eindrücke zum Spiel: