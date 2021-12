Treyarch: Kein Platz für Sexismus und Beleidigungen

Mit Blick auf das nächste Jahr teilt Treyarch Studios ein paar Gedanken mit der Community.

In einem Tweet schreibt das Call of Duty-Studio unter anderem, dass es das Ziel sei, großartige Spiele zu entwickeln. Das gehe nur mit den talentierten und schlauen Menschen im Studio, die ihr Bestes geben.

Für Dinge wie Sexismus, Belästigung, Rassismus oder Diskriminierung habe man keinen Platz. Eine sichere, diverse und inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen, habe daher höchste Priorität.

Alle Menschen bei Treyarch verspüren eine tiefe Liebe für die Videospielkunst und die Magie, die bedeutende Momente schaffen kann. Das ist der Moment, auf den es ankommt und der beginnt besser zu werden.

As we look ahead to 2022, we felt that it was important to share a few thoughts… pic.twitter.com/lWdEaZVN4w

