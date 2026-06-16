Treyarch: Studio Head gibt Rücktritt bekannt

Nach 22 Jahren bei Call of Duty-Entwickler Treyarch gibt Studio Head Mark Gordon seinen Rücktritt bekannt. Welchen Aufgaben er sich zukünftig widmen wird, ist nicht bekannt.
Via X drückt Treyarch seine Dankbarkeit für Gordons jahrelange Hingabe sowie dessen prägende Rolle angefangen bei Call of Duty 2: Big Red One bis hin zur mittlerweile seit Jahren etablierten Black Ops-Reihe aus.
Als Nachfolger für Gordon stellt man das Gespann Kevin Hendrickson und Yale Miller vor, die sich die Führungsrolle als Co-Studio Heads teilen werden. Beide sind Call of Duty-Veteranen und können auf jahrzehntelange Erfahrung innerhalb der Shooter-Reihe zurückblicken.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz schön was los
Xbox ist das neue Real Madrid. Wer nicht abliefert muss gehen. 😅 Eijeijei
Hoffentlich nicht die nächste Schließung.
COD ist eine Marke, die Geld einbringt.
Vielleicht werden Support-Studios geschlossen, aber die großen Haupt-Studios bestimmt nicht. Die werden höchstens ausgedünnt
Nachdem die Studios aber davon gesprochen haben auch mal was anderes machen zu wollen und die Mitarbeiter keine Lust mehr auf CoD hätten, könnt ich mir das schon vorstellen.
Zudem wurde das bisher schlechteste CoD bisher ( Bo7 ) von Treyarch entwickelt.
MS wird die COD Kuh aber weiterhin melken. Da ist es Bums was einige Entwickler wollen. Sollen sie halt gehen. Günstiger für MS
Hat einer wohl keine Lust mehr oder geht bevor er gegangen wird
Der war noch bei World at War dabei
Gut das man die Führungen auch aufräumt und da wechselt