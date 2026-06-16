Treyarch: Studio Head gibt Rücktritt bekannt

Nach 22 Jahren bei Call of Duty-Entwickler Treyarch gibt Studio Head Mark Gordon seinen Rücktritt bekannt. Welchen Aufgaben er sich zukünftig widmen wird, ist nicht bekannt.

Via X drückt Treyarch seine Dankbarkeit für Gordons jahrelange Hingabe sowie dessen prägende Rolle angefangen bei Call of Duty 2: Big Red One bis hin zur mittlerweile seit Jahren etablierten Black Ops-Reihe aus.

Als Nachfolger für Gordon stellt man das Gespann Kevin Hendrickson und Yale Miller vor, die sich die Führungsrolle als Co-Studio Heads teilen werden. Beide sind Call of Duty-Veteranen und können auf jahrzehntelange Erfahrung innerhalb der Shooter-Reihe zurückblicken.