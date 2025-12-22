Tri6: Infinite 2: Nächster Schritt für futuristischen Highspeed-Arcade-Racer

Clockwork Origins gibt offiziell die Entwicklung von Tri6: Infinite 2 bekannt, dem Nachfolger des preisgekrönten Endlos-Racers Tri6: Infinite.
Der neue Titel erweitert das Endlos-Rennspiel um tiefere Mechaniken, überarbeitete KI, neue Fahrzeuge und wöchentliche Herausforderungen – alles in einem vollständig modernisierten visuellen Stil.
Zitat des Entwicklers „Mit Tri6: Infinite 2 wollten wir den puren Arcade-Flow des ersten Teils bewahren, aber jede Komponente verbessern – vom Handling über die KI bis zur Track-Generierung. Das Ergebnis ist ein Racer, der schneller, klarer und intensiver ist“, sagt Daniel Bonrath, Solo-Entwickler von Clockwork Origins.
Wie im Vorgänger rasen Spieler über futuristische, endlos generierte Strecken voller Hindernisse, Kurven und Gefahren. Tri6: Infinite 2 verbessert die zugrunde liegende Track-Generierung erheblich und sorgt so für flüssigere Kurvenverläufe, mehr Variationen und eine stärkere Herausforderung bei gleichzeitig fairer Progression.
Neue Features im Überblick
- Vier neue Fahrzeuge, stammend aus unseren anderen Spielen des Triverse
- Überarbeitete KI-Gegner mit deutlich besserer Power-Up-Nutzung in den höheren Schwierigkeitsgraden
- 10 Powerups, inklusive Raketen, Schockwelle, Fake-Powerups und Verteidigungsoptionen
- Wöchentliche Herausforderungen mit globalen Rankings
- Erweiterte Grafik & Effekte, darunter Kamerashakes, neonleuchtende Trails und optimierte Reflexionen
- Cross-Platform Release auf PC, Xbox und PlayStation (weitere Plattformen möglich)
Tri6: Infinite 2 erscheint im Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Weitere Plattformen werden geprüft.
Die nicht ganz knapp eine Minute an Videomaterial haben mich davon überzeugt, dass ich dieses Spiel nicht spielen brauche. Allen anderen damit aber natürlich viel Spaß.
Ich brauche das auch nicht.
Der Stil spricht mich überhaupt nicht an und die Musik ist grausig…
Sorry aber Highspeed sieht für mich anders aus.
Bischen Tron flair aber gefällt mir nicht.
Das ist nicht meins.
Ist nichts für mich irgendwie
Ein spaßiger Arcade Racer könnte genau mein Ding sein. Bis Mai nächsten Jahres ist ja noch genügend Zeit um sich weiteres Material anzuschauen und eine genaue Meinung zu bilden.