Tri6: Infinite 2: Nächster Schritt für futuristischen Highspeed-Arcade-Racer

18 Autor: , in News / Tri6: Infinite 2
Übersicht
Image: Clockwork Origins

Clockwork Origins kündigt Tri6: Infinite 2 an – den nächsten Schritt für futuristische Highspeed-Arcade-Racer.

Clockwork Origins gibt offiziell die Entwicklung von Tri6: Infinite 2 bekannt, dem Nachfolger des preisgekrönten Endlos-Racers Tri6: Infinite.

Der neue Titel erweitert das Endlos-Rennspiel um tiefere Mechaniken, überarbeitete KI, neue Fahrzeuge und wöchentliche Herausforderungen – alles in einem vollständig modernisierten visuellen Stil.

Zitat des Entwicklers „Mit Tri6: Infinite 2 wollten wir den puren Arcade-Flow des ersten Teils bewahren, aber jede Komponente verbessern – vom Handling über die KI bis zur Track-Generierung. Das Ergebnis ist ein Racer, der schneller, klarer und intensiver ist“, sagt Daniel Bonrath, Solo-Entwickler von Clockwork Origins.

Wie im Vorgänger rasen Spieler über futuristische, endlos generierte Strecken voller Hindernisse, Kurven und Gefahren. Tri6: Infinite 2 verbessert die zugrunde liegende Track-Generierung erheblich und sorgt so für flüssigere Kurvenverläufe, mehr Variationen und eine stärkere Herausforderung bei gleichzeitig fairer Progression.

Neue Features im Überblick

  • Vier neue Fahrzeuge, stammend aus unseren anderen Spielen des Triverse
  • Überarbeitete KI-Gegner mit deutlich besserer Power-Up-Nutzung in den höheren Schwierigkeitsgraden
  • 10 Powerups, inklusive Raketen, Schockwelle, Fake-Powerups und Verteidigungsoptionen
  • Wöchentliche Herausforderungen mit globalen Rankings
  • Erweiterte Grafik & Effekte, darunter Kamerashakes, neonleuchtende Trails und optimierte Reflexionen
  • Cross-Platform Release auf PC, Xbox und PlayStation (weitere Plattformen möglich)

Tri6: Infinite 2 erscheint im Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Weitere Plattformen werden geprüft.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SnakeForce 85 36145 XP Bobby Car Raser | 22.12.2025 - 09:26 Uhr

    Die nicht ganz knapp eine Minute an Videomaterial haben mich davon überzeugt, dass ich dieses Spiel nicht spielen brauche. Allen anderen damit aber natürlich viel Spaß.

    0
  3. Ranzeweih 146535 XP Master-at-Arms Gold | 22.12.2025 - 09:43 Uhr

    Der Stil spricht mich überhaupt nicht an und die Musik ist grausig…

    0
  8. DerOpaZockt 79800 XP Tastenakrobat Level 4 | 22.12.2025 - 10:34 Uhr

    Ein spaßiger Arcade Racer könnte genau mein Ding sein. Bis Mai nächsten Jahres ist ja noch genügend Zeit um sich weiteres Material anzuschauen und eine genaue Meinung zu bilden.

    0

Hinterlasse eine Antwort