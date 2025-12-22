Tri6: Infinite 2: Nächster Schritt für futuristischen Highspeed-Arcade-Racer

Clockwork Origins kündigt Tri6: Infinite 2 an – den nächsten Schritt für futuristische Highspeed-Arcade-Racer.

Clockwork Origins gibt offiziell die Entwicklung von Tri6: Infinite 2 bekannt, dem Nachfolger des preisgekrönten Endlos-Racers Tri6: Infinite.

Der neue Titel erweitert das Endlos-Rennspiel um tiefere Mechaniken, überarbeitete KI, neue Fahrzeuge und wöchentliche Herausforderungen – alles in einem vollständig modernisierten visuellen Stil.

Zitat des Entwicklers „Mit Tri6: Infinite 2 wollten wir den puren Arcade-Flow des ersten Teils bewahren, aber jede Komponente verbessern – vom Handling über die KI bis zur Track-Generierung. Das Ergebnis ist ein Racer, der schneller, klarer und intensiver ist“, sagt Daniel Bonrath, Solo-Entwickler von Clockwork Origins.

Wie im Vorgänger rasen Spieler über futuristische, endlos generierte Strecken voller Hindernisse, Kurven und Gefahren. Tri6: Infinite 2 verbessert die zugrunde liegende Track-Generierung erheblich und sorgt so für flüssigere Kurvenverläufe, mehr Variationen und eine stärkere Herausforderung bei gleichzeitig fairer Progression.

Neue Features im Überblick

Vier neue Fahrzeuge, stammend aus unseren anderen Spielen des Triverse

Überarbeitete KI-Gegner mit deutlich besserer Power-Up-Nutzung in den höheren Schwierigkeitsgraden

10 Powerups, inklusive Raketen, Schockwelle, Fake-Powerups und Verteidigungsoptionen

Wöchentliche Herausforderungen mit globalen Rankings

Erweiterte Grafik & Effekte, darunter Kamerashakes, neonleuchtende Trails und optimierte Reflexionen

Cross-Platform Release auf PC, Xbox und PlayStation (weitere Plattformen möglich)

Tri6: Infinite 2 erscheint im Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5. Weitere Plattformen werden geprüft.