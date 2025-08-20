Triangle Strategy: Shadow-Drop in HD-2D jetzt für Xbox

Triangle Strategy ist ein taktisches Rollenspiel, das von Square Enix und Artdink entwickelt wurde. Es spielt auf dem fiktiven Kontinent Norzelia, der von drei rivalisierenden Nationen geprägt ist: dem Heiligen Reich Heissand, dem Herzogtum Aesfrost und dem Königreich Glenbrock.
Diese Länder stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht, das durch einen historischen Konflikt um Salz und Eisen bereits einmal erschüttert wurde. Nun droht ein neues Ereignis, die fragile Ordnung erneut zu destabilisieren.
Visuell setzt Triangle Strategy auf die sogenannte HD-2D-Grafik, die klassische Pixelkunst mit modernen 3D-Effekten kombiniert. Dieser Stil verleiht der Spielwelt eine besondere Atmosphäre und wurde bereits in Titeln wie Octopath Traveler und Live A Live verwendet.
Triangle Strategy richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die komplexe strategische Rollenspiele mit erzählerischer Tiefe und variablen Handlungsverläufen schätzen.
Pixel game vor 30 Jahren war das cool aber jetzt.
Immer noch cool 😁
ja bitte!
Sieht super aus.
Sieht cool aus, mag den Octopath Traveler Stil obwohl ich Pixelgames nicht so viel abgewinnen kann aber das hat was.
Oh…das ist Mega. Schleiche Ich schon länger drum…
Aber war glaube ich gerade im Angebot für die Switch 😉
Ganz nett, nur hab ich im Moment einfach keine Zeit dafür.
Die aktuelle Partnerschaft zwischen Xbox und Square Enix ist einfach pure 💚💚💚💚💚💚
Sieht ganz gut aus.
Das Final Fantasy Tactics Remaster ist allerdings potthässlich
Damit habe ich nicht gerechnet. Finde ich klasse und passt perfekt als Lückenfüller bis dann eben FF Tactics kommt.
Bei sowas bin ich raus 😅.
Oh das ist nice, dass es auf die Xbox kommt. Liebe den Octopath-Traveler Grafikstil und solche rundenbasierten Taktikspiele sind auch voll meins.