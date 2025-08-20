Triangle Strategy: Shadow-Drop in HD-2D jetzt für Xbox

Triangle Strategy ist ein taktisches Rollenspiel, das von Square Enix und Artdink entwickelt wurde. Es spielt auf dem fiktiven Kontinent Norzelia, der von drei rivalisierenden Nationen geprägt ist: dem Heiligen Reich Heissand, dem Herzogtum Aesfrost und dem Königreich Glenbrock.

Diese Länder stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht, das durch einen historischen Konflikt um Salz und Eisen bereits einmal erschüttert wurde. Nun droht ein neues Ereignis, die fragile Ordnung erneut zu destabilisieren.

Visuell setzt Triangle Strategy auf die sogenannte HD-2D-Grafik, die klassische Pixelkunst mit modernen 3D-Effekten kombiniert. Dieser Stil verleiht der Spielwelt eine besondere Atmosphäre und wurde bereits in Titeln wie Octopath Traveler und Live A Live verwendet.

Triangle Strategy richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die komplexe strategische Rollenspiele mit erzählerischer Tiefe und variablen Handlungsverläufen schätzen.